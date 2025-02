À ne pas manquer : Express VPN offre 4 mois gratuits et 61% de remise sur son offre 2 ans

Vous cherchez un VPN fiable et performant ? ExpressVPN, l'une des références du marché, propose actuellement une offre spéciale permettant de profiter de 4 mois gratuits et d'une remise exceptionnelle de 61 % sur l'abonnement de 2 ans.

Bien qu'il ne soit pas forcément le meilleur VPN du marché, ExpressVPN figure incontestablement parmi les trois premiers. Avec des serveurs répartis dans 105 pays, des vitesses optimales grâce au protocole Lightway et des fonctionnalités premium telles qu'un gestionnaire de mots de passe et un bloqueur de publicités, il se distingue par des performances exceptionnelles qui en font un choix attrayant pour des activités comme le gaming en ligne et le streaming. Ajoutez à cela une politique no-log stricte et vous obtenez un VPN performant et respectueux de la vie privée, idéal pour les utilisateurs exigeants.

-61% de remise et 4 mois offerts sur l'abonnement 2 ans d'ExpressVPN

Au-delà de tous les avantages cités précédemment, ExpressVPN séduit actuellement par une offre promotionnelle particulièrement avantageuse. Son abonnement de 2 ans bénéficie d'une réduction de 61 %, accompagnée de 4 mois gratuits supplémentaires. Grâce à cette remise, le tarif mensuel descend à seulement 4,87, soit un total de 136,31€ pour 28 mois d'utilisation. C'est une opportunité à saisir pour profiter d'un VPN performant, rapide et sécurisé à un prix nettement plus attractif.



De plus, l'offre devient encore plus intéressante avec l'ajout d'une eSIM de 5GB gratuite offerte par holiday.com. Cette eSIM, idéale pour les voyageurs, permet de rester connecté à l'étranger sans frais d'itinérance exorbitants.

Enfin, pour dissiper toute hésitation, ExpressVPN propose un essai gratuit de 7 jours. Cet essai vous permet d'explorer toutes les fonctionnalités du VPN sans engagement, avec la possibilité d'annuler l'abonnement avant la fin de la période d'essai pour éviter toute facturation. C'est donc l'occasion idéale de tester ExpressVPN et de profiter de tous ses avantages, y compris l'eSIM gratuite, sans risque.



Si l'essai ne suffit pas, ExpressVPN offre une garantie " satisfait ou remboursé " de 30 jours. Le VPN est conçu pour être extrêmement simple d'utilisation, mais si pour une raison quelconque vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous serez intégralement remboursé. C'est un engagement clair envers la satisfaction des clients.



