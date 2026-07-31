Free change son contrôle parental (mais il reste gratuit)

À compter du 1er septembre 2026,.Free va remplacer son outil de contrôle parental SafeFamily par Surfie, une solution présentée comme plus complète et toujours gratuite, Voici comment procéder à la transition.

Les abonnés Freebox et Free Mobile vont bientôt devoir dire adieu à un service inclus dans leurs offres depuis plusieurs années. Comme le rapporte Univers Freebox, l'opérateur a annoncé, via un message envoyé aux clients concernés, la fin prochaine de SafeFamily, son outil de contrôle parental destiné à accompagner les familles dans la gestion de l'usage des smartphones et des appareils connectés par les enfants. Il cessera définitivement de fonctionner à partir du 1er septembre 2026. Mais, pas de panique, car un autre service va prendre le relais.

Fin de SafeFamily : un nouvel outil de protection plus complet

Inclus depuis plusieurs années dans les offres Freebox et Free Mobile grâce à un partenariat avec McAfee, SafeFamily permettait aux parents de surveiller et d'encadrer l'activité en ligne de leurs enfants, notamment en limitant le temps passé devant les écrans, en bloquant certaines applications ou certains contenus inadaptés, et en géolocalisant les appareils connectés. Un outil particulièrement utile donc.

Mais Free ne compte pas laisser ses clients sans protection et prévoit de le remplacer par Surfie, une autre solution de contrôle parental qui se veut plus complète, avec des fonctions inédites, et toujours proposée sans surcoût. Les utilisateurs actuels de SafeFamily n'auront aucune démarche à effectuer puisque la désactivation du service se fera automatiquement à compter du 1er septembre 2026. En revanche, ils devront activer manuellement son remplaçant depuis leur Espace abonné.

Pour cela, il faudra aller dans Mon abonnement > Abonnement > Activer mon option contrôle parental, puis cliquer sur "J'active mon option", confirmer l'activation et enfin télécharger Surfie pour l'installer sur les appareils des enfants.

© Surfie

Surfie propose plusieurs outils pour aider les parents à encadrer les usages numériques de leurs enfants. Comme SafeFamily, l'application permet notamment de bloquer certains sites Web, de définir des plages horaires d'utilisation des écrans, de contrôler les applications présentes sur les appareils et de localiser les enfants grâce à une fonction de géolocalisation.

Mais elle intègre également un système capable d'identifier des échanges potentiellement problématiques ou inappropriés sur les applications de messagerie et les réseaux sociaux. Compatible avec les smartphones Android et iPhone, Surfie fonctionne aussi sur les ordinateurs sous Windows et les tablettes.

Cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large chez les opérateurs télécoms, qui cherchent à proposer davantage de services autour de l'accompagnement familial, au-delà de la simple fourniture d'un accès à Internet ou d'un forfait mobile. Bouygues Telecom intègre par exemple depuis juin dernier un Mode Enfant directement dans son application mobile pour les clients BiG. Quant à Orange, il a ajouté un pack Protection Enfant, qui inclut un contrôle parental avancé, de l'anti-spam pour les appels et même une solution anti-harcèlement, à son offre SaferPhone.