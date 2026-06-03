Google veut mettre fin aux appels frauduleux qui usurpent l'identité de vos proches

Google déploie une nouvelle fonction pour son 'appli Téléphone, capable de détecter en temps réel les appels frauduleux qui usurpent l'identité d'un proche en affichant son numéro de téléphone et en clonant sa voix avec l'IA.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, capable de cloner des voix de manière très convaincante, et du spoofing – une technique qui permet d'afficher un faux numéro sur le téléphone de la victime – les arnaques par usurpation de numéro se multiplient à un rythme inédit. D'après le dernier rapport de l'Arcep, le régulateur des télécoms, les signalements liés à ce type de fraude ont été multipliés par trente entre 2023 et 2025. Pour tenter d'endiguer le phénomène, Google prévoit d'améliorer son application Téléphone, qui intègre déjà plusieurs dispositifs de protection, comme la détection des appels indésirables et le filtrage automatique des numéros suspects.

Aussi, dans un billet de blog, le géant du numérique annonce déployer une importante mise à jour de sécurité pour Téléphone, qu'il a présenté lors de son dernier Android Drop. Elle permettra de détecter les appels frauduleux qui usurpent l'identité des proches de l'utilisateur grâce à l'intelligence artificielle pour tenter de l'escroquer.

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Alerte Google Téléphone : en finir avec l'usurpation de numéros et les deepfake vocaux

Aujourd'hui, de nombreux escrocs ont recours au "spoofing", une technique qui consiste à falsifier le numéro affiché lors d'un appel afin de gagner la confiance de leur interlocuteur. Les fraudeurs peuvent ainsi faire apparaître le numéro d'une banque, d'une administration ou même celui d'un proche enregistré dans le répertoire de la victime. Particulièrement redoutable, cette méthode exploite un réflexe courant : répondre sans méfiance lorsqu'un contact familier ou une institution de confiance s'affiche à l'écran. Et avec le développement de l'IA, les escrocs sont capables de créer des deepfake audio de la voix des proches de la victime, en la clonant.

Pour répondre à ce problème, Google a mis en place un nouvel outil de protection capable de détecter les appels frauduleux en temps réel qui arrivent sur le smartphone grâce à un protocole de vérification, même si une IA clone la voix d'un contact familier. Pour réaliser cet exploit, Google s'appuie sur le protocole RCS – Rich Communication Services –, qui remplace petit à petit les SMS vieillissants. Chiffré de bout en bout, il garantit que la vérification opérée reste privée.

Concrètement, lorsque la victime reçoit un appel, et qu'elle et son contact utilisent tous les deux l'application Google Téléphone, cette dernière envoie un signal de confirmation à l'interlocuteur supposé. Pour faire simple, elle demande au véritable appareil s'il est bien à l'origine de l'appel. Or, lorsque ce signal est manquant – l'usurpateur est incapable de le reproduire, puisqu'il utilise des relais en ligne –, le smartphone Android de la victime affichera automatiquement une alerte sur son écran, comme "Ce n'est peut-être pas [Nom de l'appelant]", et invitera son utilisateur à raccrocher. Il n'y a même pas besoin d'évaluer la voix clonée !

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Cette fonction sera activée par défaut, mais il sera possible de la désactiver depuis les paramètres de l'application Téléphone. Elle commencera à être déployée durant ce mois de juin sur les smartphones Google Pixel, avant d'être étendue aux autres téléphones Android tournant au minimum sous Android 12. Attention, pour qu'elle fonctionne, il faut que les deux appareils, ceux de l'utilisateur et du proche dont l'identité est usurpée, aient installé Google Téléphone. Heureusement, l'application est déjà utilisée par défaut pour la majorité des appareils Android. Mais c'est une façon d'inviter les autres fabricants d'applications et d'appareils à adopter le RCS.

Cette nouvelle protection s'inscrit dans la stratégie déployée par Google pour lutter contre les fraudes téléphoniques. Depuis plusieurs années, Android propose déjà des fonctions permettant d'identifier les appels indésirables et de signaler les numéros suspects. Les smartphones Pixel vont encore plus loin avec des outils comme "Scam Detection", qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour analyser une conversation en temps réel et détecter les signes caractéristiques d'une tentative d'escroquerie. Le système peut notamment repérer les situations où un interlocuteur cherche à convaincre sa victime d'effectuer un virement, d'acheter des cartes-cadeaux ou de divulguer des informations bancaires sensibles. Un véritable atout !