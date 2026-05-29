Apple s'attaque sérieusement aux vols à l'arraché d'iPhone avec cette nouvelle fonction

Malgré la technologie de blocage à distance, les vols à l'arraché d'iPhone sont un vrai fléau. Pour régler ce problème, Apple travaille sur une nouvelle fonction de verrouillage sur iOS qui va changer la donne.

Les outils de localisation et de verrouillage à distance mis en place par Apple compliquent de plus en plus la revente et l'utilisation des iPhone volés. Dérober l'appareil reste relativement simple, mais contourner ses protections demande désormais davantage de méthodes et d'organisation. Certains voleurs observent discrètement leur cible afin de repérer le code de déverrouillage avant de passer à l'acte. D'autres cherchent à l'obtenir de manière plus détournée, par exemple lors d'une soirée ou dans des contextes où la vigilance de la victime diminue. Une fois ce code en leur possession, ils peuvent accéder aux mots de passe enregistrés, récupérer des informations bancaires, modifier les paramètres du compte iCloud et désactiver certaines fonctions de sécurité comme "Localiser mon iPhone". Même lorsque l'appareil est bloqué ou éteint, des techniques de phishing ou d'escroquerie téléphonique peuvent ensuite être utilisées pour tenter de récupérer les identifiants Apple du propriétaire.

Bien sûr, au fil des années, la firme de Cupertino a mis en place plusieurs fonctions de protection pour empêcher ce phénomène, comme la fonction "Protection en cas de vol de l'appareil" (Stolen Device Protection) qui restreint l'accès à certains paramètres de l'iPhone lorsqu'il est loin d'un lieu familier, "Localiser" ou encore "Activation Lock". Mais elles se révèlent inefficaces en cas de vol à l'arraché, lorsque les voleurs profitent des précieuses secondes pendant lesquelles l'appareil est encore déverrouillé juste après le larcin. Aussi, comme le rapporte 9to5mac, Apple travaille sur une nouvelle fonction de sécurité capable de verrouiller automatiquement un appareil lorsqu'il détecte qu'il a été brusquement arraché des mains de son propriétaire. Un peu comme ce que propose Android !

Vol à l'arraché d'iPhone : combler un angle mort bien connu des voleurs

En analysant le code source d'iOS, nos confrères ont découvert une nouvelle fonction en cours de développement. Son principe repose sur l'analyse des mouvements de l'iPhone grâce à l'accéléromètre et aux capteurs de mouvement. Ainsi, en cas de geste jugé suspect – par exemple un mouvement brusque et soudain correspondant à un vol à la tire en pleine rue –, l'appareil se verrouillerait immédiatement et appliquerait toutes les mesures de protection contre le vol actuellement en place afin d'empêcher le voleur d'accéder aux données personnelles de l'utilisateur. Pour déterminer plus en détail si l'iPhone a pu être pris à son propriétaire, la fonction observera, également la distance d'une Apple Watch appariée si l'utilisateur en possède une. Si les deux appareils s'éloignent brusquement l'un de l'autre en dehors d'un lieu habituel, le verrouillage se déclenchera alors.

La fonction "Protection en cas de vol de l'appareil" © CCM

Enfin, elle tiendra compte des mêmes règles qui s'appliquent à l'outil "Protection en cas de vol de l'appareil" pour affiner son analyse, en vérifiant si l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi connu ou s'il se situe dans un endroit familier, comme à la maison ou au travail de l'utilisateur.

Notons que Google propose déjà un dispositif similaire sur Android avec son système de verrouillage par détection de vol (Theft Detection Lock), disponible depuis sa version 15 (voir notre article). Apple semble donc vouloir rattraper son retard sur ce terrain, alors que les vols d'iPhone restent particulièrement lucratifs. L'entreprise à la pomme a toutefois l'avantage de proposer une intégration poussée de ses différents produits dans son écosystème pour affiner la précision de sa détection et éviter les fausses alertes, comme un téléphone qui glisserait des mains de l'utilisateur.

Pour l'instant, cette nouvelle fonction de protection n'a pas encore été officiellement annoncée. Elle pourrait toutefois être présentée lors de la conférence WWDC 2026, qui se tiendra du 8 au 12 juin prochain et au cours de laquelle Apple dévoile traditionnellement les principales nouveautés de ses futurs systèmes d'exploitation.