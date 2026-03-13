Les notifications Alerte enlèvement arrivent dans FR-Alert sur smartphone

Pour renforcer le dispositif Alerte enlèvement, les autorités veulent vous informer en utilisant un nouveau canal. Désormais, des notifications vous seront envoyées grâce au système de notifications d'urgence FR-Alert.

Vous avez sans doute déjà vu votre téléphone recevoir une notification et émettre un signal sonore assez strident. Il s'agit d'un message d'alerte envoyé par FR-Alert. Pour rappel, il s'agit d'un dispositif d'information d'urgence mis en place par le Gouvernement, qui permet aux autorités (forces de l'ordre, secours, etc.) de vous envoyer des notifications en temps réel sur votre téléphone portable – Android et iOS – lorsque vous vous trouvez dans une zone confrontée à un danger. Vous êtes ainsi informé rapidement qu'un incident a eu lieu à proximité, ce qui vous permet de réagir en conséquence.

Jusqu'à présent, le dispositif a toujours été utilisé en cas d'urgence absolue – pour vous prévenir d'une catastrophe naturelle ou industrielle, d'un attentat, d'un accident chimique ou nucléaire, etc. Cette liste non exhaustive a d'ailleurs été légèrement étendue, puisque le dispositif va prévient désormais vous prévenir dans le cas d'une Alerte enlèvement, cette information d'urgence diffusée dans les médias en cas d'un enlèvement d'enfant en danger imminent.

Alerte enlèvement : un dispositif d'urgence pour sauver des enfants en danger

Dans un communiqué publié le jeudi 12 mars 2026, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a annoncé la mobilisation du système FR-Alert en cas de déclenchement d'une Alerte enlèvement.

En pratique, une notification envoyée sur votre téléphone portable vous informe qu'un cas d'enlèvement d'un mineur a eu lieu à proximité de votre localisation. Le dispositif est capable de cibler l'intégralité du territoire national, mais également une région plus précise selon les besoins de l'enquête. Il est important de rappeler que vous pouvez recevoir la notification dès lors que vous entrez dans la zone concernée par l'alerte. En effet, le message et l'alerte sonore se déclenchent automatiquement en fonction de votre géolocalisation, sans avoir besoin de télécharger d'application, et ce, même si votre téléphone est en veille, en mode silencieux ou non connecté à Internet.

Les autorités peuvent effectivement vous informer grâce à la technologie "diffusion cellulaire", qui permet de faire sonner les smartphones (et non les appareils plus anciens) dans un rayon d'antennes. Un système efficace, destiné à vous informer le plus rapidement possible, et qui pourrait permettre aux autorités de recueillir des témoignages et des informations cruciales dans les plus brefs délais. "L'ajout de ce système d'alerte devrait permettre d'atteindre 75 % de la population détentrice d'un smartphone et ainsi multiplier les chances de retrouver un enfant enlevé", indique le ministère de la Justice sur son site web, précisant que la fonction serait mise en place très prochainement.