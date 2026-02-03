PlugMate : cette clé USB contient un ordinateur miniature hautement sécurisé

Un appareil de la taille d'une clé USB qui se branche sur votre téléphone pour accéder à un second système d'exploitation isolé et sécurisé : c'est le pari de TrustKernel avec le PlugMate pour protéger vos données sensibles.

Nous utilisons nos smartphones pour tout : réseaux sociaux, banque en ligne, messageries professionnelles, portefeuilles de cryptomonnaies. Ces appareils concentrent des dizaines d'applications qui cohabitent sans séparation étanche, exposant nos données les plus sensibles aux mêmes risques que nos jeux mobiles ou nos réseaux sociaux. TrustKernel, spécialiste des systèmes d'exploitation sécurisés, vient de lancer le PlugMate, une solution qui promet de changer la donne.

Logé dans un minuscule boîtier de la taille d'une clé USB, le PlugMate est un ordinateur miniature autonome, équipé de son propre processeur, de sa mémoire vive, de son espace de stockage chiffré, l'ensemble fonctionnant sous PlugOS, un système d'exploitation hautement sécurisé basé sur Android. Il suffit de le brancher PlugMate sur un iPhone, un téléphone Android, un Mac ou un PC Windows pour créer un environnement de travail totalement isolé. Le téléphone ou l'ordinateur hôte ne fournit que l'écran et l'alimentation électrique : les applications, les données et toutes les opérations système s'exécutent exclusivement dans l'environnement matériel de PlugMate, « dans la clé ».

Wenhao Li, directeur général de TrustKernel, résume cette approche sans détour : "La vraie sécurité commence par une frontière physique." Plutôt que de demander aux utilisateurs de faire confiance aveuglément à leur appareil, à leur opérateur ou aux services cloud, la société propose une isolation matérielle complète.

PlugMate : un dispositif pour les situations à risque

PlugOS repose sur un chiffrement matériel intégral et une authentification mutuelle avant même le démarrage du système. En cas de situation de contrainte, un code PIN spécifique permet d'effacer instantanément et irréversiblement toutes les données stockées sur l'appareil. Cette fonction de destruction d'urgence vise à protéger les journalistes, les militants ou toute personne exposée à des risques de surveillance ou de confiscation de matériel.

© TrustKernel

Le système intègre également des capteurs virtualisés qui masquent les empreintes matérielles réelles de l'appareil. Un pare-feu au niveau du système permet de surveiller, d'approuver ou de bloquer chaque connexion réseau, éliminant ainsi les flux de données cachés. Contrairement aux smartphones classiques qui collectent des données de télémétrie et d'usage, PlugOS fonctionne sans publicité, sans collecte de données et sans profilage.

TrustKernel cible plusieurs catégories d'utilisateurs avec PlugOS et PlugMate. Les détenteurs d'actifs numériques peuvent gérer leurs portefeuilles de cryptomonnaies et leurs clés privées dans un environnement physiquement isolé. Les professionnels mobiles et les dirigeants d'entreprise disposent d'un espace de travail dédié pour leurs données et applications sensibles, séparé de leurs comptes personnels.

© TrustKernel

Le dispositif fonctionne sans nécessiter de modification du système d'exploitation hôte, ce qui garantit un modèle de sécurité cohérent sur toutes les plateformes. L'appareil se comporte comme un "second téléphone" qui démarre sur demande : les connexions bancaires, les conversations privées, les portefeuilles Web3 et les comptes professionnels vivent dans PlugOS, tandis que le téléphone principal reste l'espace pour les applications quotidiennes, les réseaux sociaux et le divertissement.

Le PlugMate avec PlugOS est disponible à partir de 200 dollars américains sur le site officiel de TrustKernel. Un livre blanc de sécurité détaillant l'architecture du système, le modèle de menaces et les mesures de protection des données est accessible en téléchargement pour les utilisateurs souhaitant approfondir les aspects techniques de la solution.