FR-Alert envoie encore des fausses alarmes après la tempête

Bien que la tempête Goretti soit enfin terminée, certaines personnes continuent de recevoir de façon répétée des messages du dispositif FR-Alert. Un souci technique reconnu les préfectures et en cours de résolution.

Il y a peu, la tempête Goretti a violemment frappé la France, et plus particulièrement le département de la Manche où les rafales ont atteint jusqu'à 148 km/h au sol, accompagnées de vagues mesurant plus de huit mètres. Des conditions météorologiques exceptionnelles, qui ont poussé les autorités à placer certains territoires en vigilance rouge et orange, et à appliquer des consignes de sécurité strictes.

Pour alerter efficacement la population, la préfecture de Normandie et de Seine-Maritime a activé pour la première fois en situation réelle le dispositif FR-ALERT, qui était jusqu'ici surtout utilisé lors d'exercices. Sauf que, trois jours après le passage du plus gros de la tempête, l'outil semble rencontrer des dysfonctionnements.

FR-Alert : un énième dysfonctionnement du dispositif

Pour rappel, FR-Alert est un dispositif d'alerte d'urgence qui permet aux autorités compétentes (forces de l'ordre, services de secours, etc.) d'envoyer en temps réel des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone exposée à un danger. Il vise à informer rapidement la population de la survenue d'un incident ou de l'existence d'une menace à proximité, afin de lui permettre d'adopter les comportements appropriés. Ce système est activé en cas d'urgence majeure, notamment lors de catastrophes naturelles ou industrielles, d'attentats, d'accidents graves de la circulation ou d'événements chimiques ou nucléaires (voir notre article). Mais si le système FR-Alert est révolutionnaire dans l'idée, dans l'exécution, il y a toujours des ratés. Et c'est justement le cas ici.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont indiqué continuer de recevoir des notifications d'alerte, alors même que l'événement météorologique est terminé. Les préfectures de Normandie et de Seine-Maritime ont reconnu, dans un tweet partagé, qu'il s'agit d'un dysfonctionnement technique temporaire, provoquant une "répétition anormale" des messages relatifs à la tempête Goretti. Le problème est en cours de traitement, mais aucune date de résolution n'a été communiquée pour le moment.

Ce n'est pas la première fois que le dispositif FR-Alert rencontre des dysfonctionnements. On se souvient notamment du fiasco rencontré par Free lors des inondations en Ardèche en octobre 2024, lorsque les habitants n'avaient pas reçu la notification, voire l'avaient réceptionnée plusieurs jours après.