Les smartphones pourraient être interdits dans tous les lycées dès la rentrée 2026

Fort des effets positifs de la "pause numérique" dans les collèges, Emmanuel Macron a annoncé travailler à l'interdiction des smartphones dans tous les lycées dès la rentrée prochaine. Mais plus facile à dire qu'à faire...

La fameuse "pause numérique" voulue par le Gouvernement va-t-elle s'étendre à tous les adolescents ? En déplacement dans les Vosges ce vendredi, Emmanuel Macron a révélé travailler à l'interdiction des téléphones portables dans les lycées "à partir de la rentrée prochaine". "On a sorti le portable des collèges. On va sans doute l'élargir au lycée à la rentrée prochaine", a annoncé le président de la République. "C'est le lieu où vous apprenez, et c'est le lieu où vous échangez", a-t-il justifié en soulignant les dangers de l'addiction aux écrans et le sentiment de solitude grandissant des jeunes. La députée Laure Miller (EPR) a d'ailleurs proposé il y a quelques jours un texte visant à "étendre aux lycées l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires", comme le rapporte Franceinfo.

Interdiction des smartphones au lycée : une extension de la "pause numérique"

Le Gouvernement s'appuie sur les premiers résultats de la "pause numérique", expérimentée depuis septembre 2024 dans une centaine de collèges et étendue à l'ensemble du territoire depuis la rentrée scolaire de 2025 (voir notre article). Les établissements ayant réellement joué le jeu dressent un constat commun, avec une amélioration du climat scolaire, une baisse du cyberharcèlement et une meilleure concentration des élèves en cours. Très satisfait de ces résultats, Emmanuel Macron souhaite donc étendre ce dispositif aux lycées.

En effet, jusqu'à présent, la loi autorisait les conseils d'administration des établissements à décider librement de l'interdiction du smartphone. Cette décision viendrait donc supprimer cette autonomie pour imposer le dépôt obligatoire des appareils dès le portail. Concrètement, les élèves qui possèdent un téléphone seront censés le donner à l'entrée de l'établissement et le reprendre à la sortie, ou bien ils devront le ranger dans une pochette cadenassée dans leur sac pendant les cours et les récréations. Les modalités du dispositif seraient déterminées de façon locale par les chefs d'établissement.

Interdiction des smartphones au collège : une efficacité en demi-teinte

Si la démarche est tout à fait louable, il est important de rappeler que le dispositif "Portable en pause", à destination des collèges, peine pourtant à être appliqué dans tous les établissements, de par les défis logistiques et budgétaires qu'il entraîne. En effet, si les résultats sont indéniablement positifs pour ceux qui parviennent à faire appliquer la consigne, tous n'y sont pas arrivés. D'après le Labo Société Numérique, seuls 8,5 % des établissements avaient réellement mis en place le dispositif deux semaines après la rentrée, 67 % des directeurs ne comptaient pas l'appliquer, et 42,8 % d'entre eux reconnaissent être favorables au principe, tout en jugeant sa mise en œuvre trop compliquée.

Enfin, pour beaucoup, la loi de 2018, qui permet au conseil d'administration des collèges et lycées d'introduire dans le règlement intérieur l'interdiction de l'utilisation par les élèves de ces appareils, est suffisante, sans avoir besoin de réorganiser les bâtiments ou d'investir dans des casiers. Le dispositif "Pause numérique" serait donc avant tout un "effet d'annonce politique", dans un contexte où l'impact négatif des écrans et des réseaux sociaux est de plus en plus visible et inquiétant.