Des milliers de Français vont recevoir cette alerte sur leur smartphone

Pas de panique si vous recevez cette semaine un message d'alerte sur votre smartphone ! Il s'agit d'un simple exercice du dispositif FR-Alert pour prévenir d'une éventuelle crue de la Seine et de risques d'inondations.

Attention, vous allez peut-être recevoir une alerte sur votre smartphone entre le lundi 13 et le vendredi 17 octobre si vous habitez dans l'un des départements suivant : Seine-et-Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Paris. Pas de panique toutefois, il s'agit seulement d'un exercice visant à tester à une vaste échelle le dispositif FR-Alert.

Mis en place par le Gouvernement, ce dispositif d'information d'urgence permet aux autorités (forces de l'ordre, secours, etc.) d'envoyer en temps réel des notifications sur les téléphones portables des personnes se trouvant dans une zone confrontée à un danger. Les populations sont alors informées rapidement qu'un incident a eu lieu ou qu'il existe un danger à proximité, de façon à pouvoir réagir en conséquence. Il est utilisé en cas d'urgence absolue (catastrophe naturelle ou industrielle, attentat, accident grave de la route, accident chimique ou nucléaire, etc.) (voir notre article).

FR-Alert : comment réagir au message d'alerte ?

Selon le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris (SGZDS) de la préfecture de police, près de 630 000 personnes habiteraient en zone inondable dans la région parisienne. Aussi, pour peaufiner sa gestion de crise, il compte va organiser une simulation grandeur nature d'une crue importante de la Seine appelée "HYDROS 25". Ce dispositif "permet de prévenir en temps réel tous les détenteurs d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger, afin de l'informer des comportements à adopter pour se protéger", explique la préfecture de police au Parisien. Un moyen de "tester la chaîne d'alerte et d'information des populations en situation de crue", de sorte à "vérifier la bonne articulation de ces outils (…) et la capacité à toucher rapidement les Franciliens et les Franciliennes".

Voici le détail du test dans 19 communes franciliennes :

En Seine-et-Marne, lundi entre 10 h 30 et 11 h 00 puis entre 12 h 00 et 12 h 30 à La Ferté-Gaucher ;

Dans l'Essonne, mercredi entre 10 h 00 et 11 h 00 à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine et Viry-Châtillon ;

En Seine-Saint-Denis, mercredi entre 11 h 00 et 14 h 00 à Saint-Denis, Saint-Ouen, L'Île-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne et Noisy-le-Grand ;

Dans le Val-de-Marne, mercredi entre 11 h 30 et midi à Alfortville, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Créteil et Orly ;

À Paris, mercredi entre 13 h 00 et 13 h 30, dans le quartier Beaugrenelle (XVe arrondissement).

Si vous êtes dans la zone de test, vous recevrez donc cette notification et un questionnaire sera proposé, afin que vous puissiez faire des retours qui serviront à améliorer le dispositif. Sinon, aucune action particulière n'est attendue lors de la réception du message FR-Alert. La préfecture de police rappelle qu'il ne faut surtout pas contacter les forces de l'ordre, les services de secours, ni les standards téléphoniques des préfectures ou des collectivités. De même, il est interdit de relayer de fausses rumeurs ou de fausses informations sur les réseaux sociaux.