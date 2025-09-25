"Le numérique, pas de panique !" : un livret sur la cybersécurité gratuit pour les 9-12 ans

L'Afnic et Cybermalveillance sortent un livret pour les 9-12 ans. Baptisé "Le numérique, pas de panique !", il aborde les dangers du numérique afin d'inciter les jeunes internautes à adopter les bons réflexes pour se protéger.

D'après une étude réalisée par Ipsos en 2024, les enfants reçoivent leur premier smartphone vers l'âge de 11 ans, et leur première tablette vers leurs 9 ans. Cette génération se retrouve donc dès son plus jeune âge hyper connectée, sans toutefois maîtriser les codes de sécurité. Une autre étude montre d'ailleurs que 88 % des parents ne sont pas sereins au sujet de l'exposition de leurs progénitures aux écrans et que 6 parents sur 10 privilégient des mesures d'interdiction, avec le sentiment de perdre le contrôle et de voir leur enfant le perdre aussi.

Utiliser le numérique, que ce soit via les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les messageries ou Internet de façon générale tout en évitant les menaces qui vont avec, n'est pas une chose innée. C'est une pratique qui doit être apprise aux enfants, de la même façon qu'ils apprennent à ne pas parler aux inconnus dans la rue. Pour aider les familles dans cette tâche, l'Afnic – une association gestionnaire des noms de domaine en .fr – et Cybermalveillance.gouv.fr – la plateforme nationale d'assistance aux victimes de cyberattaques –, proposent un livret "Le numérique, pas de panique !", adressé aux 9-12 ans, afin de les sensibiliser à la cybersécurité de façon ludique.

Le numérique, pas de panique : apprendre en s'amusant

Le livret a été réalisé en collaboration avec Bayard Presse. Il adopte un format A5 et se compose de 12 pages qui abordent tous les pièges auxquels les jeunes utilisateurs peuvent être confrontés sur le Web. Mots de passe faibles, cyberharcèlement, hameçonnage/phishing, protection des informations personnelles... Chaque risque majeur est présenté par le biais de cas concrets et une touche d'humour afin de capter l'attention des 9-12 ans et leur permettre d'apprendre tout en se divertissant.

Pour toucher le plus large public possible, le livret s'appuie sur des personnages populaires et bien connus des lecteurs du magazine Astrapi, à savoir Sam et Pat, deux frères jumeaux ayant des comportements diamétralement opposés. Ainsi, Sam incarne l'utilisateur imprudent qui clique sur tout et parle à tout le monde, tandis que Pat fait preuve de recul et adopte les bons réflexes numériques. Le livret joue beaucoup sur l'identification des lecteurs aux héros, par le biais de situations concrètes qui débouchent sur des conseils pratiques. Ainsi, un petit quiz avant le début des aventures permet de savoir à quel frère le lecteur ressemble le plus, tandis que la question de l'identification revient régulièrement par le biais de petites phrases telles que "demande-toi en qui tu te reconnais le plus". Enfin, le fascicule se conclut par un récapitulatif des situations et des comportements à adopter, suivi de liens vers les sites utiles en cas de problèmes (cybermalveillance.gouv.fr, E-enfance, etc.).

Le numérique, pas de panique : comment se procurer le livret ?

Le livret "Le numérique, pas de panique !" a tout d'abord été distribué aux 70 000 lecteurs d'Astrapi. Afin de répondre à l'usage précoce du numérique, le ministère de l'Éducation nationale a également souhaité qu'il soit diffusé auprès de tous les élèves de 9 à 12 ans (cycle 3) pour les aider à acquérir les bons réflexes face aux cybermenaces dès le plus jeune âge. Dans ce cadre, un support a été spécialement conçu pour accompagner le corps enseignant dans le déploiement du livret auprès des élèves et les inviter à mener des projets pédagogiques sur le thème de la cybersécurité avec leurs classes tout au long de l'année.

Notons que le livret est disponible en téléchargement gratuit ici ou depuis la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. En complément, nous conseillons également aux parents de faire un tour sur la plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui fournit de nombreuses ressources sur un vaste éventail de thèmes et référence les outils de contrôle parental à activer sur les différents services et supports, afin de les aider à accompagner leurs enfants dans l'usage des écrans et du numérique (voir notre article).