Contenus sexuels et prédateurs : Roblox met en place des mesures de protection pour les plus jeunes

Alors que les enfants sont confrontés à de nombreux contenus inappropriés sur Roblox, la plateforme a enfin décidé de mettre en place des mesures de protection. Elle prévoit notamment de limiter l'accès à certains salons.

Roblox, la plateforme de jeu vidéo qui séduit les enfants et les adolescents du monde entier, est dans la tourmente. Créée il y a près de vingt ans, elle regroupe 85 millions de joueurs se connectant quotidiennement, dont environ 40 % ont moins de 13 ans. Présentée comme une plateforme de création et de partage, elle donne l'illusion d'un espace sûr, modéré et protégé. Mais, justement, ce n'est qu'une illusion.

En réalité, Roblox expose ses jeunes utilisateurs à une multitude de risques : contenus traumatisants auxquels leurs enfants peuvent accéder malgré le contrôle parental, manipulation psychologique, chantage affectif, harcèlement, tentatives d'extorsion… Un rapport du fonds d'investissement Hindenburg a même qualifié Roblox d'"enfer pédophile". Et c'est sans compter les accusations de pratiques commerciales trompeuses ! Bien sûr, tout cela survient sans que les parents n'en aient la moindre idée.

Actuellement, la plateforme fait l'objet d'une plainte de l'État de Louisiane. Une pétition recueillant plus de 100 000 signatures a également été lancée le 9 août dernier, accusant la société de ne pas suffisamment protéger les enfants et d'avoir ignoré à plusieurs reprises des problèmes d'exploitation et de contenus préjudiciables. Pour toutes ces raisons, elle demande la démission du PDG de l'entreprise. Face à cette pression grandissante, Roblox a annoncé sur son site une série de mesures de protection pour essayer de calmer le jeu. Il était temps !

Roblox : l'accès aux serveurs beaucoup plus restreint

La première mesure concerne les "expériences non classées" – des jeux créés par les utilisateurs n'ayant pas reçu d'évaluation de contenu. Jusqu'ici, elles étaient accessibles à n'importe quel joueur âgé de 13 ans et plus. É tant donné l'absence de protection, elles seront désormais réservées aux développeurs et aux collaborateurs directs. Pour recevoir du monde, ces derniers devront remplir le Questionnaire de la Maturité et la Conformité de l'entreprise, qui permet d'obtenir un label de maturité indiquant clairement le niveau du contenu.

Des salons de jeu au contenu sexuellement explicite © CCM

Ensuite, Roblox s'attaque aux jeux de type "social hangout" – des salons virtuels où les utilisateurs peuvent discuter. Désormais, ceux qui se déroulent dans des lieux privés (chambres, salles de bain…) ou à connotation adulte (bars, clubs, etc.) seront réservés aux personnes de 17 ans et plus. Le but est de limiter l'accès aux environnements propices aux dérives. Des chercheurs avaient en effet récemment constaté que les enfants de 10 ans pouvaient accéder à des "environnements hautement suggestifs", comme des hôtels avec des avatars féminins en bas résille, des avatars allongés les uns sur les autres dans des poses sexuellement suggestives, ainsi que des toilettes publiques où les personnages pouvaient choisir des accessoires fétichistes pour se déguiser (voir notre article).

Enfin, Roblox va utiliser une nouvelle technologie pour détecter automatiquement le contenu inapproprié ou violant le règlement généré par les utilisateurs. Si jamais un serveur enregistre un volume élevé de comportements enfreignant les règles, il sera automatiquement fermé. Certaines de ces mesures sont déjà en place, tandis que les autres le seront au cours des prochaines semaines.

Roblox : une course à la modération vouée à l'échec ?

Il était temps que Roblox prenne enfin au sérieux la protection des mineurs, qui sont quand même les principaux utilisateurs de la plateforme. Mais peut-on vraiment modérer un univers qui, par essence, échappe à tout contrôle ? La plateforme prospère précisément parce qu'elle donne carte blanche à ses utilisateurs, qui bâtissent chaque jour des millions de mondes virtuels. C'est cette liberté sans bornes qui attire les enfants… et qui ouvre grand la porte aux dérives.

© Roblox Corporation

Roblox est pris au piège dans une contradiction structurelle. Sa promesse de créativité sans limite se heurte à l'exigence d'un espace sécurisé pour les plus jeunes. L'entreprise a beau multiplier les garde-fous et promettre une vigilance accrue, elle reste engagée dans une course permanente contre des individus qui trouveront toujours de nouveaux moyens de contourner les règles. Les systèmes automatisés, aussi sophistiqués soient-ils, laissent inévitablement passer des failles, tandis que la modération humaine ne peut couvrir qu'une infime portion de ce qui circule. La vraie question n'est donc pas si Roblox peut être totalement sûr, mais si nous sommes prêts à accepter d'y laisser les plus jeunes en sachant qu'il ne le sera jamais.