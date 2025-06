Le navigateur DuckDuckGo bloque désormais automatiquement les arnaques et les menaces en ligne

DuckDuckGo améliore les fonctions de Scam Blocker, le système de protection intégré à son navigateur Web, désormais capable de bloquer automatiquement de nouvelles menaces sans partager de données.

Les menaces en ligne ne cessent de se multiplier et, surtout, de se diversifier. En plus des classiques logiciels malveillants (virus, voleurs de données, etc.) et des tentatives de phishing (hameçonnage en bon français) et autres arnaques basées sur l'usurpation d'identité, il faut aussi compter désormais avec une multitude d'autres dangers comme les publicités infectées ou les sites frauduleux qui proposent des offres alléchantes trop belles pour être vraies (investissement, cryptomonnaies, produits pharmaceutiques à prix réduit, sondages avec récompenses en espèces, etc.). Sans oublier les scarewares, ces fausses alertes de sécurité qui indiquent qu'un virus a infecté un appareil et qui invitent les utilisateurs à contacter un faux support technique et à acheter des des pseudo antivirus antivirus contenant des malwares ou à payer pour u déblocage inutile, en jouant sur la panique des utilisateurs peu informés.

C'est précisément contre toutes ces nouvelles menaces et arnaques que DuckDuckGo a décidé d'agir en incluant un nouvel outil de protection dans son navigateur Web. Car oui, si DuckDuckGo est avant tout un moteur de recherche alternatif qui mise depuis ses débuts sur le respect de la vie privée en s'interdisant tout pistage et partage de données personnelles, son éditeur propose depuis plusieurs années déjà un navigateur Web éponyme fondé sur les mêmes valeurs : une appli évidemment gratuite qui existe aussi bien pour ordinateur (Windows et macOS) que pour mobile -Android et iOS). Certes, il est encore beaucoup moins connu que Chrome (Google), le roi du secteur, Edge (Microsoft), Safari (Apple) ou Firefox (Mozilla) et joue clairement dans la cour des outils pour experts, comme les autres navigateurs alternatifs (Opera, Vivaldi, Brave, etc.). Mais il intègre des fonctions de filtrage bienvenues comme le blocage automatique des traqueurs pour garantir une navigation privée.

Comme il l'explique dans un communiqué publié le 19 juin 2025, son éditeur a décidé d'aller encore plus loin en matière de protection, en étendant les fonctions de Scam Blocker, le système de blocage intégré à son navigateur : un dispositif activé par défaut qui protège contre les sites de phishing, les logiciels malveillants et autres arnaques en ligne courantes.

Scam Blocker : une protection automatique en local, sans partage de données

Contrairement à d'autres navigateurs comme Chrome ou Safari, qui s'appuient sur la base de données de Google pour identifier les sites suspects — au prix d'un partage d'informations en temps réel —, DuckDuckGo a fait le choix d'une solution indépendante. Son système repose sur les données de Netcraft, entreprise britannique spécialisée dans la cybersécurité. Toutes les vingt minutes, une liste actualisée d'URL malveillantes est téléchargée sur les serveurs du navigateur, puis stockée localement sur l'appareil de l'utilisateur. Le filtrage s'opère alors sans connexion extérieure, évitant toute fuite de données.

© DuckDuckGo

Le message d'avertissement est explicite. Dès qu'un site identifié comme frauduleux est détecté, DuckDuckGo interrompt son chargement et affiche une alerte. L'utilisateur peut alors décider, en toute connaissance de cause, de rebrousser chemin ou de poursuivre. Cette approche repose sur une conviction simple : la meilleure façon de protéger les données personnelles est de ne jamais y toucher. L'outil est activé par défaut, sans inscription préalable, aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

Au-delà des protections classiques contre les logiciels malveillants et les sites d'hameçonnage, Scam Blocker s'attaque désormais à d'autres pièges bien connus des internautes. Certains, comme les scarewares, jouent sur la peur en simulant une infection virale pour pousser à l'achat d'un faux antivirus. D'autres misent sur l'appât du gain avec de faux sondages rémunérés ou des offres d'investissement fictives. Leur point commun : ils peuvent paraître très crédibles. C'est précisément là que l'outil de DuckDuckGo se veut décisif, en interceptant ces leurres avant qu'ils n'aient le temps d'agir.

Les utilisateurs abonnés au service Privacy Pro vont encore plus loin. Grâce au VPN intégré, ils bénéficient des mêmes protections sur l'ensemble de leur appareil, y compris lorsqu'ils naviguent via d'autres applications ou navigateurs. Mais même sans cet abonnement, DuckDuckGo mise sur une promesse universelle : naviguer en sécurité, sans se faire surveiller.