Facebook et Messenger vont enfin prendre en charge les passkeys à la place des mots de passe

Vous n'aurez plus besoin de mot de passe pour vous connecter à Facebook et Messenger ! Meta va permettre d'utiliser des clés d'accès (passkeys), une technologie plus fiable et plus simple recourant à l'authentification biométrique.

Les géants d'Internet se dirigent progressivement vers un futur sans mots de passe. Google, Microsoft, eBay, Amazon, PayPal, TikTok, Apple et bien d'autres services ont adopté la prise en charge des passkeys – aussi appelées clés d'accès –, une technologie commode et fiable qui permet de se connecter en un clin d'œil, de façon sécurisée, via les systèmes biométriques de l'appareil, sans avoir à se soucier de son mot de passe. En clair, elle renforce la sécurité tout en simplifiant l'accès aux services.

Toutefois, Meta traînait de la patte pour en faire de même, même si WhatsApp permet déjà d'utiliser cette méthode d'authentification (voir notre article). L'entreprise semble toutefois avoir décidé de rattraper son retard puisqu'elle annonce, dans un billet de blog, que Facebook proposera "bientôt" de créer une clé d'accès pour les appareils mobiles iOS et Android compatibles, et que Messenger suivra dans les mois à venir – il s'agira d'une seule et même clé.

Passkey : comment générer une clé d'accès sur Facebook ?

Avec les passkeys, l'utilisateur choisit un appareil – le plus souvent son smartphone – comme moyen principal pour s'authentifier sur les sites et les applications. Lors de l'inscription ou du changement de méthode de connexion, le téléphone crée deux clés chiffrées : une clé publique, envoyée au service concerné, et une clé privée, conservée sur l'appareil. Cette clé privée permet ensuite de confirmer l'identité de l'utilisateur en déverrouillant simplement le téléphone avec les méthodes habituelles, comme un code PIN, un schéma, la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale.

En résumé, plus besoin de mot de passe : il suffit de déverrouiller son appareil comme on le fait tous les jours ! En plus, contrairement aux mots de passe, ces clés ne peuvent pas être devinées, volées par hameçonnage ou interceptées dans des bases de données compromises. Bref, c'est beaucoup plus sécurisé et convénient. Voici la marche à suivre pour créer une passkey :

► Lancez l'application Facebook sur votre smartphone.

► Appuyez sur l'icône du menu, en haut à droite – les trois traits.

► Appuyez sur la flèche à côté du nom de votre compte pour faire apparaître une fenêtre pop-up.

► Appuyez sur Accéder à l'Espace Comptes.

► Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Appuyez sur Mot de passe et sécurité.

► Dans la section Connexion et récupération, appuyez sur Clé d'accès.

► Appuyez sur Créer une clé d'accès.

► Appuyez de nouveau sur le bouton bleu Créer une clé d'accès.

► Par mesure de sécurité, entrez votre mot de passe habituel et appuyez sur le bouton bleu Continuer. Attention, il est possible que cette étape bugue, mais, si c'est le cas, Meta devrait résoudre le problème prochainement.

► Si tout fonctionne, appuyez sur le bouton bleu Continuer et patientez quelques secondes. Et le tour est joué !

Même avec la mise en place des passkeys, il est possible de continuer à se connecter avec son mot de passe habituel. D'autres options, comme les clés de sécurité physiques ou l'authentification à deux facteurs, restent également disponibles.