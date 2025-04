En cas de vol, Android peut maintenant redémarrer automatiquement l'appareil

Les smartphones Android ont droit à une nouvelle mesure de protection contre le vol. Simple et efficace, elle redémarre automatiquement l'appareil après 3 jours consécutifs d'inactivité, pour empêcher l'accès aux données personnelles.

Comme tout le monde, vous pouvez être victime du vol de votre smartphone, que ce soit dans une rame de métro bondée ou lors d'un arrachage rapide en pleine rue. Si ces situations sont difficiles à éviter, les fabricants mettent tout en œuvre pour en limiter les impacts. Car même si récupérer votre téléphone reste peu probable, il est heureusement possible d'empêcher que le voleur ne fouille dans son contenu, qu'il mette la main sur des données sensibles (application bancaire, mots de passe, etc.), et même qu'il puisse utiliser l'appareil.

Pour limiter la casse, Google propose plusieurs outils intégrés aux smartphones Android, dont une fonction de protection contre le vol. Simple et efficace, elle bloque automatiquement le téléphone dès qu'il est dérobé (voir notre guide pratique). De même, Google s'appuie sur l'IA pour pouvoir détecter si votre téléphone a été volé et le verrouiller automatiquement. Pour plus de sécurité, le géant d'Internet déploie une nouvelle fonction de protection : le redémarrage automatique des appareils inactifs pendant trois jours consécutifs, afin de renforcer la protection des données personnelles.

Redémarrage Android : une fonction automatique après 72h d'inactivité

Comme le rapporte 9to5google, cette nouvelle mesure de sécurité est directement intégrée dans la mise à jour 25.14 des services Google Play. Cela signifie qu'elle s'installe silencieusement, sans mise à jour complète du système. Elle concerne les smartphones et tablettes Android, mais exclut pour l'instant les autres catégories d'appareils, à savoir les montres connectées, les téléviseurs, les ordinateurs (via Google Games) ou encore Android Auto.

Ce mécanisme de sécurité a pour objectif de remettre l'appareil dans un état dit "Avant le premier déverrouillage" (Before First Unlock ou BFU), où les données sont chiffrées de manière plus rigoureuse, le code de déverrouillage n'ayant pas encore été saisi. De plus, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou les autres méthodes d'identification biométriques ne fonctionnent pas, ce qui limite les moyens d'intrusion. La seule façon de déverrouiller l'appareil : entrer le bon mot de passe. Sur les appareils Pixel, le bas de l'écran de verrouillage indique clairement qu'il faut "Déverrouiller pour accéder à toutes les fonctionnalités et données". Après avoir été déverrouillé une fois, le smartphone passe en mode "Après le premier déverrouillage" (After First Unlock, ou AFU), où les données sont plus faciles d'accès.

Redémarrage Android : des données plus difficiles d'accès

Google n'invente rien, il s'inspire de solutions déjà existantes. Par exemple, GrapheneOS, un système d'exploitation axé sur la sécurité, offre déjà une fonction similaire avec des délais personnalisables (18 heures par défaut, mais les utilisateurs peuvent la régler entre 10 minutes et 72 heures). Apple, de son côté, a introduit une option similaire baptisée "Inactivity Reboot" avec iOS 18.1.

Les services Google Play 25.14 seront déployés au cours de la semaine prochaine. Cependant, l'activation de la nouvelle fonction de redémarrage automatique d'Android pourrait prendre quelques semaines. Il est probable que la plupart des appareils Android actuellement disponibles sur le marché puissent bénéficier de ce redémarrage automatique sans mise à jour du système d'exploitation.

Cependant, on ignore encore quelles versions précises d'Android sont compatibles, si les utilisateurs pourront désactiver cette option, ou même s'ils seront informés qu'un redémarrage automatique a eu lieu. Attendons donc de voir comment cela sera implémenté.