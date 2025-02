Google Chrome renforce sa protection en temps réel contre les menaces en ligne

Google Chrome améliore sa fonction de protection renforcée en ajoutant une couche d'IA, afin de fournir une défense en temps réel contre les menaces en ligne. Mais au prix de la confidentialité de vos données de navigation…

Google fait tout son possible pour améliorer la sécurité de son navigateur Chrome et multiplie les mises à jour pour aller en ce sens. Le navigateur Internet comporte ainsi de nombreux outils visant à sécuriser ses utilisateurs, comme l'outil Protection IP, qui permet de cacher l'adresse IP de l'appareil sans utiliser de VPN, ou encore Safety Check, qui permet de vérifier la sécurité des différents mots de passe, et d'alerter sur les mises à jour du navigateur et la présence d'extensions malveillantes.

Cette fois, la firme de Mountain View améliore sa fonction Protection renforcée afin d'être capable d'identifier les menaces en temps réel et de les bloquer en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de sites Web, de téléchargements ou d'extensions dangereuses. Une nouveauté en chantier depuis novembre dernier et qui vient enfin d'être déployée en version stable auprès du grand public.

Protection renforcée Google Chrome : une défense sans confidentialité

Le mode de protection renforcée n'est pas nouveau en soi puisqu'il existe depuis plusieurs années maintenant. La nouveauté vient du fait qu'il s'appuie désormais sur l'IA pour pouvoir lutter plus efficacement contre les tentatives de phishing, les scams, les téléchargements malveillants, y compris ceux dont Google n'aurait jamais eu connaissance.

"Si vous activez la protection renforcée, une grande partie de la protection supplémentaire que vous recevez provient de modèles avancés d'IA et d'apprentissage automatique conçus pour repérer les URL dangereuses s'engageant dans des techniques connues de phishing, d'ingénierie sociale et d'escroquerie. Ces modèles sont formés pour faire la distinction entre les sites Web réels et malveillants sur la base de millions d'exemples concrets", explique Google dans un billet de blog.

La protection renforcée doit être activée manuellement par l'utilisateur. Pour cela, il faut se rendre dans les Paramètres > Confidentialité et sécurité > Sécurité > Navigation sécurisée > Protection renforcée. Attention toutefois, cette couche de sécurité supplémentaire se fait au détriment de la confidentialité de vos données de navigation. Google étant ce qu'il est, il s'accorde le droit de collecter les URL des sites Web que vous consultez, ainsi qu'un "petit échantillon du contenu des pages, des téléchargements, de l'activité des extensions et des informations système" dans le but de détecter d'éventuels dangers. Le prix de la sécurité selon Google…