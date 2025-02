Perceval : le service en ligne de la gendarmerie pour signaler les fraudes à la carte bancaire

Pour lutter plus efficacement contre les achats en ligne frauduleux, la gendarmerie a déployé Perceval, un service permettant aux victimes de signaler plus facilement les piratages de cartes bancaires.

À l'ère du tout numérique, de plus en plus d'achats s'effectuent en ligne et les fraudes liées à ces transactions se multiplient. Pour lutter efficacement contre ce type d'escroquerie, la Gendarmerie nationale a lancé en 2018 l'outil Perceval. Accessible via la plateforme d'authentification FranceConnect, il permet de signaler rapidement un achat frauduleux effectué en ligne. Dans le même temps, Perceval permet d'accélérer les démarches de remboursement auprès de la banque de la victime.

Ainsi, si un utilisateur est victime d'une fraude à la carte bancaire, son signalement auprès de la gendarmerie se déroule en plusieurs étapes :

Faire opposition à sa carte bancaire auprès de son établissement bancaire. Récupérer le numéro d'opposition fourni par la banque. S'identifier sur FranceConnect. Réaliser sa déclaration de fraude sur Perceval.

Durant le processus de déclaration de fraude, divers éléments seront demandés à l'utilisateur tels que ses informations personnelles (nom, prénom, adresse), ses informations bancaires, la date de l'achat en ligne ainsi que le numéro d'opposition transmis par la banque pour assurer le suivi du signalement.

Perceval : un outil en ligne pour centraliser les signalements

Toutefois, Perceval n'est pas utile pour l'ensemble des cas de fraude bancaire. En effet, si la victime n'est plus en possession de sa carte bancaire, elle devra au préalable déposer plainte pour vol de carte bancaire, et ensuite déclarer sa fraude. Le site du gouvernement le rappelle à juste titre : "Si je n'ai plus ma carte bancaire suite à un vol, je porte plainte". Dans le cas où la victime n'a pas connaissance de l'auteur de la fraude, elle peut préparer sa plainte en ligne. En revanche, si elle connaît le fraudeur, elle peut directement se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer une plainte.

L'un des avantages de Perceval est qu'il permet à la gendarmerie de centraliser les signalements de fraude à la carte bancaire. Ainsi, il permet aux forces de l'ordre d'identifier plus rapidement les escrocs et de mieux repérer les arnaques. Par ailleurs, ce service en ligne facilite le quotidien des victimes qui n'ont plus besoin de se déplacer en gendarmerie pour effectuer leur signalement. Et qui obtiennent au bout de quelques heures, un récépissé officiel de leur déclaration de fraude.