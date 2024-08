Rentrée scolaire 2024 : les téléphones portables seront interdits à l'école

La ministre de l'Éducation nationale a annoncé la mise en place d'une "pause numérique" à l'école. À partir de la rentrée, les élèves de 200 collèges devront laisser leurs smartphones dans un casier, avant que le procédé ne soit généralisé.

Aujourd'hui, les jeunes possèdent un smartphone de plus en plus tôt. D'après une étude du cabinet Junior City publiée en 2021, plus de la moitié des écoliers âgés de 7 à 14 ans (55 %) possèdent un téléphone portable… Au point de susciter l'inquiétude des parents, des professeurs et de nombreux organismes, qui plaident pour un encadrement de leur utilisation, en particulier pour les smartphones. Addiction, contenu violent ou inapproprié, prédateurs sexuels... Les dangers sont nombreux, plaçant l'utilisation de ces appareils au centre du débat public.

Emmanuel Macron lui-même a plusieurs fois évoqué la possibilité d'imposer des restrictions, voire des interdictions d'accès aux écrans pour les plus jeunes. Le problème a récemment été remis sur le devant de la scène dans les établissements scolaires où, en plus de la distraction que l'appareil entraîne et de son impact sur la concentration et l'apprentissage des élèves, plusieurs affaires tragiques ont démontré leur rôle, parfois fatal, dans les cas de cyberharcèlement.

Aussi, ce 27 août 2024, à l'occasion de sa conférence de presse pour la rentrée des classes, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé l'expérimentation de l'interdiction des téléphones portables dans près de 200 collèges dès cette rentrée, afin de mettre en place une "pause numérique". Cette mesure devrait par la suite être généralisée dès le mois de janvier 2025 – à condition que les retours des tests soient positifs.

Interdiction des smartphones à l'école : quelle application ?

En France, les smartphones sont en théorie interdits dans l'enceinte des lycées et des collèges. La loi permet au conseil d'administration des lycées d'introduire, dans le règlement intérieur, l'interdiction de l'utilisation par les lycéens de ces appareils. Les élèves peuvent les garder sur eux, mais n'ont pas le droit de s'en servir dans l'établissement scolaire pendant et en dehors des cours, y compris pendant les récréations. Cette interdiction est valable pendant le temps scolaire, mais aussi périscolaire. Il appartient à chaque établissement de déterminer des modalités pratiques pour assurer le respect de la loi. Cette nouvelle mesure va un cran plus loin. Concrètement, les élèves devront déposer leur smartphone dans un casier en arrivant à l'école.

Cette décision fait suite à un rapport d'experts sur l'impact des écrans sur la jeunesse, commandé par le président Emmanuel Macron et remis le 30 avril dernier. Nicole Belloubet a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas de "réfuter l'utilisation pédagogique du numérique". Au contraire, la ministre a évoqué l'importance de l'intelligence artificielle dans l'éducation, appelant à la création d'une feuille de route spécifique pour son utilisation dans les écoles et collèges. "Il faut permettre aux professeurs d'utiliser l'intelligence artificielle", a-t-elle déclaré.

Interdiction des smartphones à l'école : une expérimentation suivie d'une généralisation

Reste que cette annonce soulève quelques questions pratiques. En effet, ce sont les collectivités locales qui devront gérer les questions pratiques. Comment les établissements vont-ils gérer logistiquement le dépôt et la récupération de centaines de téléphones chaque jour ? Quelles seront les sanctions pour les élèves qui ne respecteraient pas la règle ? Les parents seront-ils d'accord de ne pas pouvoir contacter leurs chérubins lorsqu'ils le souhaitent ?

Cette annonce survient dans un contexte politique particulier étant donné que Nicole Belloubet appartient à un gouvernement démissionnaire, étant donné qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Aussi, son action est censée se limiter aux "affaires courantes", dont le périmètre s'avère flou. En théorie, elles se limitent aux sujets ordinaires ou aux urgences et ne concernent absolument pas les initiatives politiques.

Ce dispositif s'inscrit dans un mouvement plus large de contrôle et de limitation du numérique chez les plus jeunes porté par le gouvernement démissionnaire et le Président de la République bien avant la dissolution. Emmanuel Macron avait notamment appelé, lors d'une conférence de presse tenue le 25 avril dernier, à reprendre le contrôle sur les contenus en ligne, estimant qu'"avant 15 ans, il doit y avoir un contrôle parental sur l'accès à cet espace numérique", et plaidé pour la mise en place d'"une majorité numérique à 15 ans en Europe".

Une idée qui semble partagée par la majorité des Français puisque, d'après les résultats d'un baromètre sur les usages des écrans par les enfants et les adolescents parus en juillet dernier, 73 % d'entre eux se disent favorables à l'interdiction des réseaux sociaux chez les moins de 15 ans, et 75 % des sondés souhaitent que les usages soient fortement restreints dans les lycées (voir notre article).