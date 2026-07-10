Comment empêcher Instragram d'utiliser vos publications pour générer des contenus avec l'IA

Avec son nouvel outil de génération d'images par IA, Muse Image, Meta permet aux utilisateurs de générer du contenu en se basant sur les publications des comptes publics. Voici comment l'en empêcher.

Il y a quelques jours, Meta a annoncé le déploiement de Muse Image, son premier modèle de générateur d'images maison destiné à être intégré à Meta AI, Instagram et WhatsApp. L'outil doit notamment permettre aux utilisateurs de retoucher des images avec plus de précision et de polyvalence que les anciens modèles, tout en étant parfaitement intégré à l'écosystème de l'entreprise. Mais il y a une fonction qui a particulièrement attiré l'attention. Et pour cause : Muse Image est capable de générer une image à partir des publications des utilisateurs de la plateforme dont le compte est public. Heureusement, il est facile de s'y opposer, sans toutefois avoir à passer son compte en privé.

Instagram : comment empêcher l'IA de Meta d'utiliser vos contenus ?

Comme l'indiquent les nouvelles conditions d'utilisation d'Instagram, toutes les photos et vidéos des profils publics peuvent être utilisées par défaut par n'importe quel utilisateur pour générer du contenu via Meta AI. Il lui suffit pour cela de mentionner "@nom d'utilisateur" dans son prompt adressé à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que cette fonction est activée par défaut sur tous les comptes publics, et Meta s'est bien gardé de prévenir les principaux concernés avec une notification.

Voici donc comment empêcher l'IA de Meta d'utiliser vos photos et vidéos :

► Lancez l'application Instagram sur votre smartphone ou connectez-vous à votre compte via un navigateur Web ;

► Sélectionnez votre profil sur Instagram dans la barre de navigation en bas à droite ;

► Appuyez sur le menu – les trois traits horizontaux – en haut à droite ;

► Vous arrivez dans les paramètres. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Moyens d'interagir avec vous et sélectionnez Partage et réutilisation ;

► Cette page affiche une série d'autorisations concernant vos contenus sur Instagram. Une nouvelle section Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta – que l'on pourrait traduire par "Permettez aux utilisateurs de réutiliser votre contenu sur Instagram et dans les fonctionnalités d'IA de Meta" – a fait son apparition. Il suffit de décocher les cases Publications et Reels.

Et voilà, les utilisateurs ne pourront alors plus générer des images à partir de vos contenus ! Sinon, il y a toujours l'option radicale de passer votre compte en privé. Pour cela, rien de plus simple :

► Retournez dans les paramètres et allez dans la section Qui peut voir mon contenu. Sélectionnez Confidentialité du compte ;

► Cochez la case Compte privé.

► Une fenêtre pop-up s'ouvre. Appuyez sur le bouton bleu Passer à un compte privé.

Le tour est joué, seules les personnes dont vous aurez accepté la demande d'ami pourront accéder à vos publications !