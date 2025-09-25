Cette application vous paye pour enregistrer et exploiter tous vos appels téléphoniques

L'application Neon Mobile connaît un succès fulgurant. Son principe : rémunérer ses utilisateurs en échange de l'exploitation des enregistrements de leurs appels. Un principe qui pose quelques problèmes en termes de confidentialité.

Google, Amazon, Instagram, Facebook, TikTok... Toutes les plateformes utilisées au quotidien s'emparent voracement de tonnes de données personnelles collectées auprès de leurs utilisateurs et qui représentent de véritables mines d'or, puisqu'elles peuvent ensuite les revendre ou s'en servir elles-mêmes. Et ce, sans qu'ils aient leur mot à dire ou ne puissent véritablement s'y opposer. Comme dit l'adage, "si c'est gratuit, c'est vous le produit !"

Mais l'application Neon Mobile, qui s'est hissée à la deuxième place des applications sociales gratuites sur l'App Store en Outre-Atlantique, a décidé de prendre complètement le contrepied de ce fonctionnement. En effet, elle propose de payer les utilisateurs pour avoir le droit d'enregistrer leurs appels téléphoniques et d'ensuite les vendre à des sociétés partenaires afin d'entraîner des intelligences artificielles. Alors, sur le papier, cela peut être tentant : quitte à se faire exploiter, autant y gagner quelque chose. Sauf que ce fonctionnement soulève de sérieuses questions au niveau de la confidentialité.

Neon Mobile : la porte ouverte aux dérives en tous genres

Le fonctionnement de Neon Mobile est très simple : l'application enregistre les conversations téléphoniques de l'utilisateur et revend ces données à des entreprises spécialisées dans les IA. En échange, l'utilisateur touche 30 centimes la minute – cela fait environ 18 $ pour une heure –, avec un plafond de 30 dollars par jour, ainsi que des bonus de parrainage. "C'est vos données, et il est temps que vous soyez payé pour", résume le fondateur de Neon Mobile, Alex Kiam. Notons que l'interlocuteur n'est pas enregistré. Sur le papier, cela a l'air intéressant, mais si l'on se plonge dans les conditions d'utilisation, il y a de quoi être vite refroidi.

© Neon Mobile

Dans les faits, la société affirme anonymiser les données collectées en retirant les noms, numéros et adresses e-mail des échanges vocaux, avant de les vendre à des "partenaires de confiance", censés les utiliser pour entraîner leurs modèles d'IA. Sauf que les conditions d'utilisation stipulent que, "en soumettant des enregistrements ou d'autres informations au Service, vous accordez à Neon Mobile un droit et une licence mondiaux, exclusifs, irrévocables, transférables, libres de droits et entièrement payés [...] pour vendre, utiliser, héberger, stocker, transférer, afficher publiquement, exécuter publiquement (y compris au moyen d'une transmission audio numérique), communiquer au public, reproduire [...] et distribuer vos enregistrements, en tout ou en partie, dans tous les formats de médias et par tous les canaux de médias, dans chaque cas, qu'ils soient connus maintenant ou développés ultérieurement."

Avec cette phrase beaucoup trop longue, Neon Mobile s'offre une licence extrêmement large. Pour faire simple, l'entreprise peut faire ce qu'elle veut avec les données, pendant autant de temps qu'elle veut, et sans que les utilisateurs puissent se rétracter ou refuser par la suite. Cela laisse beaucoup de marge de manœuvre pour qu'elle fasse bien plus avec qu'elle ne le prétend. Les conditions d'utilisation incluent également toute une partie sur les fonctions bêta, qui n'ont pas de garantie et peuvent rencontrer toutes sortes de problèmes et de bugs.

© Neon Mobile

De plus, plusieurs experts interrogés par Techcrunch émettent de sérieux doutes quant à l'anonymisation des données. D'autant plus que la société ne dit pas comment les fameux partenaires entraînant les IA pourraient utiliser ces données. Les données vocales pourraient tout à fait être utilisées pour réaliser de faux appels qui auraient l'air de provenir des utilisateurs eux-mêmes, ou pour créer d'autres voix. C'est pourquoi ils alertent régulièrement sur les risques de fraude et d'usurpation vocale résultant de l'essor des IA génératives.

Le fait qu'une telle application existe et soit autorisée dans les magasins officiels est une indication claire de la mesure dans laquelle l'IA est parvenue à s'intégrer dans la vie des utilisateurs et à rebattre les limites de ce qui était autrefois considéré comme privé. Son succès au sein de l'App Store d'Apple est, quant à lui, la preuve qu'il existe désormais un secteur du marché où les consommateurs sont disposés à échanger leur vie privée contre de l'argent, indépendamment de ce que cela leur coûtera à eux-mêmes et à la société. Neon Mobile n'est pas disponible en France, et elle "risque" de ne jamais l'être, au vu de la législation européenne. Et ce n'est peut-être pas plus mal comme ça.