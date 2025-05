Microsoft Authenticator ne va plus gérer les mots de passe : il faudra passer par Edge

Microsoft va sérieusement alléger son application Authenticator qui ne pourra bientôt plus mémoriser des mots de passe ni remplir automatiquement des formulaires. Des fonctions pratiques reléguées désormais au navigateur Edge.

C'est un virage stratégique qui ne va pas passer inaperçu pour les habitués de Microsoft Authenticator. À partir de l'été 2025, l'application d'authentification ne permettra plus d'enregistrer ni d'utiliser des mots de passe ! Une décision qui marque la fin d'une fonction pourtant très pratique pour de nombreux utilisateurs, en particulier sur mobile. Et qui intervient quelques jours seulement après une annonce sur le remplacement progressif des mots de passe par des passkeys (clés d'accès) dans les produits Microsoft (voir notre article). Derrière ce nouveau changement, le géant du logiciel entend clairement réorienter ses outils et inciter les internautes à adopter son navigateur Web, Microsoft Edge, un logiciel qui ne cesse de s'enrichir pour dépasser son rôle initial, notamment avec la lecture de PDF et l'intégration de l'IA Copilot.

Depuis plusieurs années, Authenticator avait élargi son rôle bien au-delà de la simple génération de codes d'authentification à deux facteurs. Il permettait également de stocker des mots de passe, des adresses ou encore des informations de paiement, facilitant leur saisie automatique sur les sites et applications. Mais cette polyvalence va bientôt disparaître. Dès juin 2025, il ne sera plus possible d'ajouter de nouveaux mots de passe dans l'application. Le mois suivant, la fonction de remplissage automatique sera désactivée. Et à partir d'août, toutes les données enregistrées seront définitivement supprimées. Oups !

Microsoft Authenticator : une sauvegarde d'informations à faire d'urgence

Microsoft ne laisse toutefois pas les utilisateurs sans solution. L'entreprise assure que les mots de passe déjà enregistrés dans Authenticator sont synchronisés avec les comptes Microsoft. Pour continuer à y accéder, il faudra cependant passer par le navigateur Edge, où ces données seront désormais consultables. Sur les smartphones Android ou iOS, il sera donc nécessaire de définir Edge comme fournisseur par défaut pour la saisie automatique, un paramètre accessible dans les réglages du navigateur.

Pour ceux qui préfèrent rester fidèles à un autre navigateur ou utiliser un gestionnaire de mots de passe indépendant, une exportation des données est possible, jusqu'au 1er août 2025. Microsoft indique la procédure à suivre dans sa page d'assistance officielle. Des services comme Proton Pass, NordPass ou pCloud Pass peuvent ainsi prendre le relais, à condition de transférer les données à temps.

Si ce changement peut paraître brutal, il s'inscrit dans une évolution plus large de la stratégie de Microsoft. La firme souhaite simplifier ses outils, mais aussi pousser davantage ses solutions maison, comme Edge. Authenticator restera tout de même actif pour générer des codes de connexion et gérer des passkeys, ces clés d'accès modernes qui remplacent progressivement les mots de passe. Une façon pour Microsoft de tourner la page, tout en préparant la suivante.