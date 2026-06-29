Des escrocs usurpent l'identité d'Air France-KLM dans une publicité avec un QR Code piégé

Plusieurs journaux ont publié il y a quelques jours une publicité fallacieuse dans laquelle des escrocs ont intégré un QR Code renvoyant vers un site frauduleux, e se faisant passer pour Air France-KLM. Vraiment culotté !

Pour piéger de nouvelles victimes, les escrocs redoublent d'imagination pour trouver des approches toujours plus efficaces. Et en la matière, une nouvelle étape vient d'être franchie avec un coup de génie digne d'une comédie policière. Comme l'a révélé Air France-KLM, des malfaiteurs ont réussi à usurper l'identité du groupe et à publier le 22 juin 2026 une publicité fallacieuse dans les journaux Nice-Matin et Var-Matin, pour faire la promotion d'un prétendu investissement financier dans des jets privé. Une méthode pour le moins originale et audacieuse qui prouve une nouvelle fois que les escrocs ne manquent nu d'imagination, ni de culot !

Arnaque au faux QR Code : une méthode très originale

Cette arnaque est d'autant plus osée qu'elle paraît crédible : la publicité présente en effet simplement une photo d'avion accompagnée du logo d'Air France-KLM, d'un QR Code et d'un petit texte explicatif et incitatif. Dans le message, les escrocs recommandent aux lecteurs d'investir leur argent dans des jets privés, en promettant "un rendement annuel entre six et neuf % net d'impôt". De quoi éveiller les soupçons des lecteurs les plus attentifs, le taux de rendement affiché étant en outre excessivement élevé pour un investissement qui proposerait un "capital garanti".

© Nice Matin

Pour investir, les lecteurs sont ensuite invités à scanner un QR Code censé renvoyer vers un site Web appartenant à une société d'investissement. Bien entendu il s'agit en réalité d'une plateforme frauduleuse qui n'a qu'un seul objectif : dérober les données personnelles des internautes pour les attirer dans une arnaque. En effet, les victimes arrivent sur un formulaire d'inscription frauduleux, dans lequel il faut indiquer un nom, un prénom, mais aussi un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Les personnes qui ont été piégées sont ensuite contactées par un escroc, qui essaie de les convaincre d'investir leur argent.

L'arnaque a d'ailleurs été clairement identifiée par Air France-KLM, qui assure n'avoir jamais publié une telle publicité. "Il s'agit d'une démarche frauduleuse visant à tromper le public (phishing). Nous avons déposé plainte auprès des autorités compétentes et alerté les médias concernés," a indiqué le groupe dans un message publié sur son compte X. De son côté, le groupe Nice-Matin a assuré avoir "pris la décision de suspendre sans délai la diffusion de cette campagne sur l'ensemble de [ses] titres et supports".

Malgré la réactivité des acteurs concernés, certains lecteurs ont donné leurs informations personnelles sur le site frauduleux. Dans ce cas, il ne faut surtout pas répondre ou donner suite aux appels provenant d'inconnus, surtout si ceux-ci font la promotion d'investissements financiers en se faisant passer pour une grande entreprise.