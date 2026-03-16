Arnaque au colis : attention, les escrocs ont trouvé une nouvelle ruse !

Tout le monde connait désormais la célèbre arnaque au colis trop volumineux qui n'entre pas dans la boîte aux lettres. Des escrocs ont développé une nouvelle technique astucieuse pour piéger leurs victimes.

Le commerce en ligne s'est considérablement développé au cours des dernières années. Et malheureusement, les cybercriminels et escrocs en tout genre ne se sont pas fait prier pour en profiter. Faux avis, contrefaçons, colis jamais livrés… vous devez redoubler de vigilance pour effectuer vos achats sur le Web, mais aussi pour récupérer vos paquets. Depuis près de deux ans, par exemple, des arnaqueurs tentent de récupérer vos données personnelles avec la fameuse escroquerie au colis trop volumineux.

Pour y parvenir, ils vous envoient souvent un SMS très semblable à celui-ci : "Bonjour, c'est le livreur. Je suis passé déposer votre colis, mais il ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Merci de cliquer sur ce lien pour programmer une nouvelle livraison." Mais si cette arnaque est désormais facile à reconnaître, les escrocs ont réussi à la renouveler.

Arnaque au colis : une photo truquée

Pour que l'arnaque au colis trop volumineux soit plus réaliste que jamais, les escrocs envoient des messages personnalisés. Sur le réseau social X, un internaute a révélé qu'il avait reçu un SMS qui mentionnait son nom et son prénom. "Bonjour, c'est le transporteur, j'ai essayé de déposer votre carton pour [Prénom Nom] au [adresse postale]", ont écrit les escrocs, avant d'ajouter : "Puisqu'il ne rentrait pas dans la bote aux lettres à cause de la dimension, merci de me donner au consigne."

Le message est d'autant plus troublant que les malfaiteurs ont ajouté… une photo très réaliste. Il s'agit d'un cliché sur lequel on peut voir une main, devant un camion rempli de cartons, en train de tenir un colis sur lequel votre nom et votre prénom sont écrits.

Vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien d'une version plus poussée de l'arnaque au colis trop volumineux. Dans le message, les escrocs envoient un lien sur lequel vous ne devez surtout pas cliquer. Ce dernier renvoie vers un faux site Internet qui vous demande de renseigner vos informations personnelles et vos données bancaires.

Pour ne pas tomber dans le piège, nous vous conseillons de faire preuve de vigilance et de bien analyser le message envoyé par les malfaiteurs. En effet, les SMS de ce type comportent souvent des fautes d'orthographe et/ou des tournures de phrases maladroites. À noter, un livreur qui ne peut pas livrer votre colis – car celui-ci est trop volumineux – ne prendra jamais le temps de vous écrire un SMS, surtout en y ajoutant un lien. Si vous recevez un message similaire, provenant d'un inconnu et qui comporte un lien, nous vous recommandons de l'ignorer et de contacter le transporteur par vos propres moyens.