N'encaissez surtout pas ce chèque, c'est une arnaque à la mule bancaire

Une nouvelle arnaque en ligne cible les internautes sur les réseaux sociaux en ce moment, en leur promettant de gagner de l'argent très facilement. Tout ce qu'il leur suffit de faire, c'est d'encaisser un chèque…

Une escroquerie particulièrement vicieuse et sophistiquée circule actuellement sur la Toile, relayée par des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Tout commence par une annonce alléchante, du type "Recherche des particuliers pour aider des sociétés à payer moins d'impôts et taxes en échange d'une commission". Il s'agit d'encaisser un chèque et de reverser l'argent à une tierce personne par le biais d'un virement, tout en gardant au passage une généreuse commission. Une méthode qui permet, sur le papier, de s'enrichir rapidement sans avoir à fournir un quelconque effort. Mais mieux vaut ne pas accepter, et ce, pour deux raisons. La première, c'est que ce principe n'est nul autre que celui de la "mule bancaire", ce qui est complétement illégal. Mais, surtout, c'est qu'il s'agit d'une arnaque de bout en bout.

Arnaque au chèque : une opération de mule bancaire illégale

Les annonces de ce type proposent ni plus, ni moins, que d'être une "mule bancaire" où, à l'instar des "mules" permettant de transporter de la drogue pour le compte des cartels, la victime devient complice de blanchiment d'argent. Une pratique totalement illégale qui lui fait encourir de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 375 000 €. Mais certaines personnes se font encore avoir. Pire, elles tombent parfois dans des arnaques qui les laissent sans le sou.

Comme l'explique l'UFC-Que Choisir, des annonces de ce type pullulent en ce moment sur les réseaux sociaux. En cliquant dessus, l'internaute est redirigé vers un site qui lui transmet, après un petit questionnaire, un numéro de téléphone à ajouter sur WhatsApp. La conversation s'engage alors. L'escroc, se faisant passer pour un organisme financier ou une entreprise, indique être à la recherche de particuliers qui pourraient réaliser les virements à sa place, afin d'éviter une taxation trop importante. En gros, d'être une mule bancaire.

Arnaque à la mule : attention au délai d'encaissement des chèques

L'escroc, après avoir demandé à la victime son âge, son lieu de résidence et sa banque, lui explique le processus. "Je suis collaboratrice de l'entreprise AmericanPrestige et ma mission est de trouver des personnes, des particuliers, intéressés pour effectuer des dômes dans leurs comptes c'est-à-dire je vous envoie par exemple 1 900 euros vous gardez 400 euros et vous renvoyez 1 500 euros. Cela réduit les taxes comme les impôts", peut-on lire sur un des messages reçus par l'adhérente de l'UFC-Que Choisir.

Très vite, la victime reçoit un chèque par La Poste, qu'elle doit encaisser elle-même. Elle doit ensuite transférer une partie des fonds sur un compte tiers, tout en se gardant une commission. Sauf que, une ou deux semaines plus tard, le chèque est rejeté pour absence de provision. En revanche, son virement a bel et bien été accepté, et l'argent retiré, la laissant avec un trou de plusieurs milliers d'euros sur son compte en banque. L'adhérente de l'association, elle, s'est ainsi retrouvée dans le négatif, avec -13 119 euros.

Cette escroquerie repose sur le délai d'encaissement des chèques. L'argent semble crédité presque immédiatement sur le compte de la victime, alors qu'il n'est réellement disponible qu'après vérification par la banque. Les fraudeurs profitent de cette fenêtre de temps pour retirer les fonds avant qu'une anomalie ne soit détectée. Certains vont plus loin encore, falsifiant l'endossement du chèque en utilisant l'IBAN de la victime pour signer à sa place et détourner l'argent en toute discrétion.

Aussi, mieux vaut se méfier des annonces qui promettent de l'argent facile, car c'est toujours trop beau pour être vrai. Avant de s'engager dans un quelconque projet, il est recommandé d'appeler son banquier, de vérifier la loi ou encore de rechercher des témoignages en ligne pour être sûr que tout est en règle. Notons qu'il existe une variante de cette arnaque, où la victime reçoit un virement bancaire "par erreur" et doit ensuite retourner l'argent à la bonne personne (voir notre article).