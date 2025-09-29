Voilà pourquoi l'Assurance maladie va vous envoyer plusieurs mails (c'est important)

Vous allez sans doute recevoir prochainement des messages de l'Assurance maladie, vous demandant de vérifier vos remboursements. Contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, il ne s'agit pas d'une arnaque.

L'Assurance maladie figure parmi les cibles favorites des cybercriminels, qui n'hésitent pas à usurper son identité pour tromper leurs victimes. Qu'il s'agisse de mails ou de SMS de phishing – ces faux messages destinés à subtiliser des données personnelles ou bancaires, comme le précieux numéro de sécurité sociale – ou encore d'appels téléphoniques frauduleux, les arnaqueurs rivalisent d'ingéniosité pour arriver à leurs fins.

La méthode la plus courante consiste à envoyer un SMS prétendant que votre carte Vitale est arrivée à expiration et qu'il faut la renouveler via un lien renvoyant vers un faux site, où l'on vous demande de régler quelques euros. D'autres variantes existent : proposition d'un service en ligne payant de mise à jour de la carte, promesse d'un remboursement de l'Assurance Maladie via un lien cliquable, demande d'actualisation de votre dossier pour maintenir vos droits, ou encore alerte fictive signalant une fraude sur votre compte bancaire ou Ameli. Autant de tentatives qui justifient pleinement la prudence, voire la méfiance, face à tout message ou appel reçu en son nom.

Il est possible que, prochainement, vous receviez des messages réguliers de l'Assurance maladie. Face à la multiplication des escroqueries en ligne, vous pourriez croire qu'il s'agit d'une tentative de phishing. Mais, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Comme nous le rapporte Le Parisien, depuis le 26 septembre, l'organisme enverra un courriel tous les dix jours à chaque assuré lorsqu'un ou plusieurs paiements ont été effectués en son nom par l'Assurance maladie afin qu'il vérifie qu'il a bien reçu ses remboursements.

Cette campagne d'information répond à plusieurs objectifs. Le premier est de faire prendre conscience aux Français du coût de la santé. En effet, avec le tiers payant, les opérations et autres peuvent sembler indolores financièrement, voire gratuites. Mais, en réalité, il n'en est rien : tout se fait grâce à la solidarité sociale et aux différentes cotisations. Surtout, cette opération vise à lutter activement contre la fraude. D'après Marc Scholler, directeur délégué de l'Assurance maladie en charge de l'audit, des finances et de la lutte contre la fraude, l'organisme est parvenu à bloquer en 2024 pas moins de 628 milliards d'euros.

"Avec le tiers payant, il peut y avoir des actes fictifs ou surfacturés en votre nom sans que vous le sachiez parce que vous n'allez jamais consulter votre relevé en ligne et vous n'avez donc pas l'information", explique-t-il. "Là, on vous incite à aller voir le détail des remboursements et à donner l'alerte en cas de fraude."

S'il détecte une anomalie, l'assuré n'aura qu'à échanger avec le chatbot pour "signaler un mouvement suspect". Il devra alors remplir un formulaire avec le motif "Remboursement des soins" afin d'informer l'administration d'un acte médical ou d'un soin non réalisé, en prenant soin de cocher la case "Signaler un acte médical ou un soin non réalisé".

Il reste juste à espérer que les escrocs ne profitent pas de cette nouveauté pour lancer en parallèle une campagne de mails frauduleux. Aussi, gardez en tête que l'Assurance maladie ne demandera jamais vos identifiants de connexion à votre compte Ameli, vos informations médicales ou vos coordonnées bancaires, que ce soit par message ou par téléphone. Si des démarches sont nécessaires, vous pourrez les faire depuis votre espace personnel.