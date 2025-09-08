"Aidez-nous à sauver un chat abandonné" : encore une belle arnaque sur TikTok !

Faites très attention aux vidéos virales qui circulent sur TIkTok : ce sont souvent des arnaques. Sous prétexte de sauver un animal, certaines vous invitent ainsi à acheter des produits "artisanaux" venus tout droit de Chine.

"On a décidé de vendre des jouets pour chats pour sauver notre refuge", "Veuillez rester 20 secondes pour aider l'entreprise de pantoufles de mon mari", "Récemment je n'arrive plus à gérer tous les frais de ma ferme"... Si vous utilisez TikTok, vous êtes peut-être déjà tombé sur un appel à l'aide de ce type. En arrière-plan, des personnes âgées en pleurs, des animaux tout mignons et, surtout, une musique à faire pleurer des chaumières.

Bref, tout ce qu'il faut pour jouer sur votre corde sensible et faire appel à votre bon cœur ! Pour aider ces personnes désespérées, vous êtes invité à faire un don ou à acheter un objet fabriqué de façon artisanale par la personne. N'en faites rien, il s'agit d'une arnaque, comme l'a révélé une enquête d'AFP Factuel.

Arnaque TikTok : des vidéos qui jouent sur la corde sensible

Les pages TikTok des vidéos ou les vidéos elles-mêmes renvoient vers des sites Web, qui adoptent généralement la même présentation, la même charte graphique, comportant seulement un ou deux articles à vendre dans le prétendu but de sauver des animaux – et qui n'ont, au passage, pas les mentions obligatoires pour ce genre de plateformes (mentions légales avec noms du représentant, numéro SIRET de l'entreprise, adresse du siège social, etc.). C'est le cas des sites refugedestincanin.com et centredesfelinsoublies.com, repérés par RMC Conso et vendant des tote bags pour aider des chats en détresse.

En réalité, ces produits vendus comme étant artisanaux sont des articles bas de gamme venus tout droit de Chine. Il s'agit ni plus ni moins que du dropshipping – littéralement "livraison directe", en français –, une forme de e-commerce indirect qui entraîne de nombreuses dérives (vente de contrefaçons, plus-value astronomique, frais cachés, délais de livraison très longs…).

© AFP Factuel

Une simple recherche d'image inversée sur les produits en question permet de trouver leur véritable provenance. Ainsi, le tote bag soi-disant "fait main avec amour" et vendu 24,99 euros est en réalité trouvable pour 0,99 euros sur Aliexpress. Idem pour les pantoufles mouton vendues à 24,9 euros sur le site fermecocoon.com, mais à seulement 3 euros sur Aliexpress. Quant au jouet pour chat à 24,99 euros sur le site centredesfelinsoublies.com, il est aussi trouvable à 1,99 euros sur Aliexpress.

Ces vidéos cumulent des millions de vues et, à en croire les commentaires, elles parviennent à duper de nombreux utilisateurs de la plateforme chinoise. Si la revente d'articles n'est pas illégale en soir, il est en revanche interdit de prétendre vendre des articles de qualité produits localement lorsqu'il s'agit en réalité de gadgets fabriqués à l'autre bout du monde. D'autant plus que, pour appâter leurs victimes, les vidéos TikTok n'hésitent pas à usurper l'identité de véritables personnes.

Arnaque TikTok : comment déceler le dropshipping ?

Mais alors, comment faire pour ne pas vous faire avoir ? Avant d'effectuer un achat en ligne, vous devez absolument vous renseigner sur le site. Commencez par effectuer une recherche rapide sur Google afin de vérifier si le produit n'est pas proposé ailleurs, notamment sur Amazon, Temu ou AliExpress – Google Lens est d'ailleurs très pratique pour cela (voir notre fiche pratique). Assurez-vous également de repérer les mentions légales du site, qui sont obligatoires et se trouvent en général dans les conditions générales de vente. Si elles sont introuvables, inutile d'aller plus loin : passez votre chemin ! Prenez aussi le temps de contrôler la réputation du site. Ne vous laissez pas berner par les avis publiés directement dessus, souvent trompeurs. Tapez plutôt son nom suivi de "avis" ou "arnaque" dans votre moteur de recherche.

Des outils permettent également de vérifier l'identité numérique du site en quelques secondes. C'est le cas de Scamdoc, qui indique si le site est fiable ou s'il faut se montrer méfiant après l'avoir analysé. Il suffit de rentrer le nom du domaine dans la barre de recherche sur la page d'accueil. Idem pour AntiDrop et Captain Drop, qui vont chercher si le produit est vendu sur d'autres sites et à quel prix, et ensuite vous livrer une note évaluant la probabilité qu'il s'agisse d'un site de dropshipping ou d'une arnaque.