Appel vidéo, partage d'écran… Attention à cette nouvelle arnaque sur WhatsApp

Depuis plusieurs jours maintenant, une nouvelle escroquerie a été identifiée sur WhatsApp. En effet, les pirates utilisent les fonctions d'appels vidéo et de partage d'écran pour piéger leurs victimes..

Pour vous escroquer plus facilement, les cybercriminels sont en recherche constante de nouvelles techniques pour vous approcher et gagner votre confiance. Pour arriver à leurs fins, les malfaiteurs essaient souvent de vous contacter par téléphone, sur les réseaux sociaux, par mail, mais également sur WhatsApp. En même temps, il faut dire qu'avec ses deux milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde – selon les chiffres publiés par le blogdumodérateur en février 2025 – l'application représente une immense base de données remplie de cibles pour les cybercriminels. Et après avoir tenté d'approcher leurs victimes par message, les pirates ont désormais élaboré une nouvelle technique pendant laquelle ils exploitent les appels vidéo et la fonction de partage d'écran de la plateforme.

Arnaque WhatsApp : une nouvelle technique originale

Après avoir constaté une hausse des arnaques en ce début de mois de septembre, la Guardia Civil et l'INCIBE (Institut national de Cybersécurité espagnol) ont lancé une alerte. Comme l'ont expliqué les autorités espagnoles, de nombreuses personnes ont été ciblées par une nouvelle escroquerie sur WhatsApp. Pour essayer de pirater votre compte, les cybercriminels vous appellent directement en utilisant le numéro d'un contact de votre répertoire, dont le compte a été compromis au préalable. Lorsque vous décrochez, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un appel vidéo et que l'écran de votre interlocuteur est complètement noir. Ce dernier vous explique alors qu'il est victime d'un problème technique. Pour tenter de le résoudre, le pirate vous invite donc à activer un partage d'écran.

Évidemment, il ne faut surtout pas accepter la demande. Si vous suivez les indications de votre interlocuteur, il pourra pirater votre compte WhatsApp. Comment ? Dès lors que vous lancez le partage, vous recevrez un SMS de l'application contenant votre code de sécurité. Le malfaiteur récupérera ce code et l'utilisera pour changer votre mot de passe et prendre le contrôle de votre compte. À partir de ce moment, vous ne pourrez plus vous connecter. Les cybercriminels profiteront ainsi de la situation pour demander de l'argent à vos proches en leur demandant de passer par un système de paiement instantané tel que Bizum, pour les utilisateurs espagnols.

Arnaque WhatsApp : comment éviter les pièges ?

Pour ne pas se faire escroquer, nous vous conseillons vivement d'activer la vérification en deux étapes de WhatsApp. Pour rappel, il s'agit de la première ligne de défense, car elle empêche les pirates d'utiliser votre compte et ce, même s'ils ont obtenu le code de vérification par SMS. Ensuite, nous vous recommandons vivement de ne jamais répondre ou de ne jamais partager votre écran si vous n'avez pas clairement identifié votre interlocuteur. Même s'il s'agit d'un numéro que vous ne connaissez pas, prenez le temps de confirmer l'identité de la personne avant de poursuivre l'échange.

Si votre compte a été compromis, prévenez tous vos contacts dès que possible. Vous pouvez le faire par téléphone, par mail ou via les messageries des réseaux sociaux. L'important est d'informer vos contacts dans les plus brefs délais afin qu'ils ne tombent pas dans le piège à leur tour. Si besoin, vous pouvez également réinstaller WhatsApp pour forcer l'application à vous renvoyer un nouveau code et essayer de contacter le support à l'adresse support@whatsapp.com. Et même si l'arnaque à l'appel vidéo concerne surtout l'Espagne pour le moment, restez vigilant : les escrocs ne pas de frontières et leurs techniques s'exportent très facilement !