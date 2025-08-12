Fibre Bouygues Telecom : ce SMS suspect est-il une arnaque ?

Certains abonnés chez Bouygues Telecom ont reçu un étrange SMS à propos d'un rendez-vous pour la pose de la fibre. S'agit-il d'une nouvelle arnaque découlant du piratage de l'opérateur ? Ce dernier a tenu à clarifier les choses.

Il y a quelques jours, Bouygues Telecom a été victime d'une importante cyberattaque, qui a entraîné le vol des données personnelles de 6,4 millions d'abonnés, dont leurs IBAN (voir notre article). Forcément, les campagnes de phishing risquent de ne pas tarder à se multiplier comme des petits pains, exploitant ces précieuses informations pour piéger leurs victimes. C'est exactement ce qui était arrivé aux abonnés de Free après le piratage massif de l'opérateur. La méfiance est donc de mise ! Aussi, lorsque certains clients de Bouygues ont récemment reçu un SMS à propos de l'installation de la fibre, ils ont immédiatement craint à une arnaque.

SMS Bouygues Telecom : une URL pour le moins étrange

Le SMS semble provenir de Bouygtel et prend la forme suivante : "Il arrive ! Votre technicien, est en route pour votre rendez-vous Bbox fibre. Vous voulez savoir où il est actuellement ? Suivez-le en direct sur votre application Espace client Bouygues Telecom on en cliquant sur url de géolocalisation en cliquant sur", suivi d'un lien sur lequel l'utilisateur est invité à cliquer. Bref, cela ressemble à une technique de phishing classique, surtout que plusieurs éléments prêtent à la suspicion, à commencer par la répétition de certains mots et une URL qui renvoie vers un site bouyguestelecom2.my.site.com. Et, surtout, la personne n'a aucun rendez-vous de prévu !

Pourtant, contre toute attente, il semblerait que ce message provienne bel et bien de Bouygues Telecom ! En effet, l'opérateur a affirmé à nos confrères d'Univers Freebox que "l'adresse bouyguestelecom2.my.site.com est bien utilisée par les services de Bouygues Telecom pour communiquer avec ses clients dans le cadre du suivi de la prise de rendez-vous pour le raccordement à la fibre. Le lien mentionné dans le SMS permet de suivre l'avancée du technicien jusqu'au point de rendez-vous." Voilà qui est étonnant ! "Nous tenons à souligner que cette procédure ne requiert à aucun moment la communication d'informations personnelles", précise l'opérateur, avant d'ajouter :"pour tous les clients recevant ce message sans avoir programmé de rendez-vous avec un technicien fibre, nous les invitons à contacter notre service client."

Il semblerait donc qu'il s'agisse d'une erreur et qu'il n'y ait rien à craindre. Mais gardez quand même en tête qu'il vaut mieux être paranoïaque et ne jamais cliquer sur ce type de liens, que de prendre des risques inutiles ! Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également les signaler auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.