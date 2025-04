Mort du pape François : les escrocs multiplient les arnaques en ligne

Attention aux publications sur les réseaux sociaux et aux résultats des moteurs de recherche ! Des cybercriminels profitent de la mort du Pape François pour faire déferler une marée de fausses images et de liens piégés sur Internet.

Le 21 avril 2025, le Pape François nous a quittés à l'âge de 88 ans. Sa mort a provoqué un immense émoi dans le monde entier et, bien évidemment, sur Internet. Mais son corps était encore tiède que les cybercriminels se jetaient déjà sur l'occasion pour tenter d'arnaquer les fidèles en deuil. Un rapport publié le 24 mars par l'entreprise de cybersécurité Check Point fait état d'une vague de campagnes de phishing qui s'est propagée à l'échelle internationale dans les premières heures ayant suivi le décès du dirigeant du Vatican, frappant les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, mais aussi via une multitude de sites Web vérolés. Les escrocs cherchent ainsi à capter l'attention des utilisateurs, afin de les inciter à trouver des informations complémentaires via les moteurs de recherche ou à cliquer sur des liens intégrés aux images ou aux publications.

Mort du pape François : des arnaques qui jouent sur l'émotion collective

Les cybercriminels ont une technique bien à eux : diffuser massivement de fausses informations, souvent présentées sous forme de breaking news, afin de stimuler l'émotion collective des internautes. Ils dissimulent des liens frauduleux dans des images ou des publications qui semblent, à première vue, inoffensives. Pour rendre la fausse information plus crédible, ils n'hésitent pas à générer des images du Pape grâce à l'intelligence artificielle, accompagnées de messages alarmants du type "dernier message du Saint-Père avant sa mort", et à propager des théories complotistes affirmant que la mort du Pape François aurait été mise en scène par les médias.

Une image générés par IA sur Instagram contenant un lien vers un site malveillant. © Check Point

Poussé par l'émotion ou par la curiosité, la victime clique alors pour en savoir plus. Elle est alors redirigée vers une page frauduleuse, par exemple une fausse page Google faisant la promotion d'une arnaque aux cartes-cadeaux. Elle est alors invitée à rentrer ses informations personnelles et bancaires. Parfois, des commandes en arrière-plan sont même lancées et exécutées sans interaction de l'utilisateur, afin de collecter diverses informations.

Une autre menace importante liée à la mort du Pape François est la technique du SEO poisoning. Elle consiste à manipuler les résultats des moteurs de recherche afin de mettre en avant des sites frauduleux, créés ou recyclés à dessein. Ainsi, lorsque les internautes chercheront "Pape François décès" sur Google, ils tomberont directement sur des sites apparemment légitimes, qui auront été positionnés là à coup de sponsorisation et d'algorithmes détournés.

Une image générés par IA sur Facebook contenant un lien vers un faux site d'informations. © Check Point

C'est le principe même du cyber threat opportunism, décrit par Rafa Lopez, ingénieur en cybersécurité chez Check Point : "Les cybercriminels prospèrent dans le chaos et la curiosité. À chaque événement majeur, nous constatons une forte augmentation des escroqueries conçues pour exploiter l'intérêt du public". Le même phénomène s'était déjà produit lors de la pandémie, en jouant sur la peur et l'anxiété ambiante. Prudence donc vis-à-vis des informations que vous trouvez sur Internet et les réseaux sociaux !