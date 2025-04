Renouvellement de carte d'identité : attention aux sites qui font payer un service gratuit !

Ne tombez pas dans le panneau ! Alors qu'il est désormais possible de faire renouveler gratuitement votre carte d'identité avant sa date d'expiration, certains sites en profitent pour vous facturer la démarche.

En France, la plupart des démarches administratives, voire toutes, sont entièrement gratuites. Qu'il s'agisse de faire une demande de passeport, de permis de conduire, de carte d'identité, de s'inscrire sur les listes électorales, d'obtenir une carte grise, une vignette Crit'Air, un acte de naissance ou un extrait de casier judiciaire, aucune de ces formalités ne nécessite de paiement. Pourtant, de nombreux sites peu scrupuleux proposent de les effectuer moyennant finance, en jouant sur l'ignorance des internautes.

En soi, cette arnaque ne date pas d'hier, mais elle revient sur le devant d'Internet avec le renouvellement par anticipation de la CNIL. En effet, depuis le 1er avril, il est possible de demander à avoir une carte d'identité au nouveau format (CNIe) avant l'expiration de la carte actuelle au simple motif de désirer avoir ses papiers d'identité sur smartphone (voir notre article). Mais ce renouvellement n'est gratuit qu'à la condition de passer uniquement par le site officiel de l'administration française, service-public.fr. Or, certains sites Web, y compris ceux qui s'affichent en haut des résultats d'un moteur de recherche comme Google, n'hésitent pas à vous faire passer à la caisse.

© Ministère de l'Intérieur

Nouvelle CNIe : facturer un service totalement gratuit

Certains sites n'hésitent pas à acheter des mots-clés pour apparaître en tête des résultats de recherche : c'est ce qu'on appelle le référencement payant. À l'inverse, les sites officiels ne sont pas systématiquement bien placés. Résultat : l'internaute, en tapant quelques mots-clés pour trouver un document administratif, clique souvent sur l'un des premiers liens affichés, sans se méfier du caractère commercial du site. Et finit par payer inutilement…

C'est ce qui se passe si vous tapez "renouvellement carte d'identité" dans Google. Tout en haut de la première page de résultats, et donc avant le site officiel du gouvernement, vous verrez apparaître le site cni-fra.fr, qui permet de faire une "pré-demande de CNI en ligne", afin de "renouveler sa carte d'identité". Une procédure qui sera facturée 39 euros TTC pour un majeur et 29 euros pour un mineur, alors que la démarche officielle est gratuite. Pour rester dans la légalité, le site précise bien que "le site et les services sont fournis à titre privé uniquement, et ne correspondent en aucune manière possible à une mission de service public qui lui aurait été déléguée par une quelconque administration publique ou collectivité territoriale. Possibilité d'effectuer vos démarches sans frais sur service-public.fr". Mais c'est écrit en tout petit, et il est très facile de passer à côté…

Pour éviter de tomber dans le piège de ce type de sites, quelques réflexes simples peuvent vous protéger. D'abord, vérifiez l'adresse du site : les sites officiels de l'administration française se terminent toujours par ".gouv.fr" ou ".fr". Méfiez-vous des extensions comme ".com" ou ".org", qui ne sont pas utilisées par les services publics. Méfiance aussi vis-à-vis des premiers résultats dans les moteurs de recherche : il s'agit souvent de liens sponsorisés, pas forcément officiels. Et attention, l'utilisation du bleu-blanc-rouge ou de la Marianne n'est en rien une garantie. Le plus sûr reste encore de passer directement par le site service-public.fr.