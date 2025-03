Abonnement Disney+ expiré : prenez garde à la campagne de phishing en cours !

Des utilisateurs de la célèbre plateforme vidéo de Mickey reçoivent actuellement un mail indiquant que leur abonnement est expiré. Il s'agit d'une tentative de phishing destinée à récupérer leurs coordonnées bancaires

Vous êtes abonné à Disney++ ? Surveillez attentivement votre boîte mail si vous ne voulez pas être victime d'une escroquerie. En effet, des utilisateurs de la plateforme de vidéo en streaming aux grandes oreilles reçoivent actuellement des mails affirmant que leur abonnement a expiré et qu'ils doivent saisir à nouveau leurs informations de paiement afin d'éviter toute interruption, comme le rapporte Numerama. Pire encore, si aucune action n'est effectuée dans les trois jours suivant la notification, leur compte "sera résilié automatiquement". Rassurez-vous, il ne s'agit que d'une arnaque, dont Netflix est souvent lui aussi victime !

Arnaque Disney+ : un mail frauduleux et un site clone

Les escrocs qui pratiquent le phishing font de plus en plus d'efforts pour imiter des messages officiels en reprenant les codes visuels des marques et en limitant les fautes de français. Ainsi, on retrouve dans le mail un des logos de l'entreprise, la charte graphique de la plateforme, et une absence totale de fautes d'orthographe. Bien évidemment, le message est alarmiste et invite à cliquer d'urgence sur un lien pour régulariser la situation.

© Numerama

Les abonnés qui tombent dans le panneau et cliquent sur le faux lien se retrouvent ensuite sur une copie du site de Disney+, où ils sont incités à se connecter et à fournir leurs coordonnées bancaires afin de déclencher un paiement. Au passage, les escrocs récupèrent des codes d'accès Disney+ valides qu'ils peuvent ensuite revendre sur Internet.

Si jamais vous avez été la victime ou la cible d'un message de ce genre, pensez à supprimer le message. Si jamais vous avez cliqué sur le lien ou transmis certaines informations personnelles, changez immédiatement votre mot de passe, ainsi que celui des autres comptes où vous l'utilisez – au passage, il est déconseillé d'utiliser le même pour plusieurs comptes. Et, si jamais vous êtes allé jusqu'à transmettre vos informations bancaires, appelez sans plus tarder votre banque afin de prendre les mesures nécessaires. Dans tous les cas, transférez l'escroquerie à Signal Spam ou à Pharos. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr.