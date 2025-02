Un livret d'épargne européen avec un taux de 8 % ? Ne tombez pas dans le piège !

Vous avez vu passer une pub sur Facebook vous proposant de souscrire à un livret d'épargne européen affichant un taux extraordinaire de 8 % ? Attention, c'est une arnaque ! Car s'il s'agit d'un vrai projet, ce livret n'existe pas encore.

Comme de nombreux consommateurs, vous possédez probablement un ou plusieurs produits d'épargne auprès de votre banque, sur lesquels vous déposez régulièrement une partie de vos revenus. Livret A, Livret d'Épargne Populaire (LEP) ou encore Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), il existe de nombreux placements financiers. Mais il n'empêche que, avec l'inflation, vous ne diriez pas non à un placement plus intéressant, avec un rendement élevé !

Ça tombe bien, de nombreuses publicités Facebook mettent en avant un livret d'épargne européen offrant un rendement mirobolant de 7,85%, garanti par l'Union européenne, avec la possibilité d'investir jusqu'à 50 000 euros. C'est largement plus intéressant que le livret A et ses 3 % ! On promet même une "épargne disponible", un "capital garanti" et un "taux fixe". Ne cédez surtout pas à la tentation, il s'agit d'une arnaque bien rodée qui a déjà touché plus d'un million d'utilisateurs en France et en Belgique.

Arnaque au livret européen : une offre trop belle pour être vraie

Cette arnaque est propagée par des publicités Facebook, qui invitent les utilisateurs à cliquer sur le lien qui renvoie vers un site "livreteurope.fr". Une fois sur ce site, un formulaire "d'éligibilité" ponctionne les données personnelles des victimes. Les escrocs vont jusqu'à créer un sentiment d'urgence en affichant un compte à rebours pour pouvoir profiter de cette offre incroyable. Sauf qu'il n'existe aucun livre européen à ce jour…

Cette arnaque vise en priorité les personnes âgées de 40 à 65 ans, attirée par la perspective d'un placement sûr et rentable. Elle mise sur un rendement extraordinaire pour appâter les internautes, qui va bien au-delà des taux actuels du marché. À titre de comparaison, le Livret d'épargne populaire (LEP), qui a pourtant le taux le plus élevé, ne propose "que" 4 % – et encore, il devrait baisser à 3 % dès février 2025. Le timing est donc malheureusement parfait…

L'arnaque est d'autant plus vicieuse et efficace que l'Union européenne travaille effectivement sur un projet de livret d'épargne commun, projet soutenu par Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Notons qu'une première tentative avait déjà vu le joue avec le PEPP (Pan-European Personnal Pension Product), une sorte de PER à l'échelle européenne. Il reste toutefois relativement peu connu, avec seulement 5 000 souscripteurs basés dans quatre pays de l'Union européenne, dont la France ne fait pas partie. Cet échec est en partie dû aux différences de fiscalité entre les pays membres, qui constituent un véritable casse-tête.

Avant de souscrire à quelque livret que ce soit, il est recommandé de vérifier la légitimité de l'offre et la véracité des informations fournies auprès de sources fiables et reconnues. Des rendements anormalement élevés doivent alerter, tout comme les demandes de communication de données personnelles sur des canaux non sécurisés. Enfin, mieux vaut privilégier les placements réglementés et les institutions financières établies afin d'éviter toutes mauvaises surprises.