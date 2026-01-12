Ce courrier avec une carte bancaire est un faux : c'est le nouveau piège des escrocs en France

Après les mails et les SMS frauduleux, les escrocs utilisent désormais le courrier postal pour tromper leurs victimes. Certains utilisent même une nouvelle technique redoutable en envoyant une fausse carte bancaire.

Depuis plusieurs années, les tentatives d'escroquerie transitent surtout par le numérique. Un message alarmant reçu par e-mail, un SMS évoquant un colis bloqué ou un compte piraté, avec un lien sur lequel cliquer, et le piège se referme. Comme toujours, les arnaques s'adaptent aux goûts du moment, et aujourd'hui, cette mécanique bien rodée franchit une nouvelle étape. Les escrocs sortent des écrans pour cibler leurs victimes avec un moyen plus insidieux : des courriers papier, envoyés par la poste ou déposés directement dans leur boîte aux lettres.

À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre personnalisée au contenu alarmant, imprimée dans les règles de l'art, avec des logos officiels, un mise en page soignée et un QR code à scanner. Le principe est toujours le même : pousser la victime à agir vite, dans l'urgence et la peur, pour l'empêcher de réfléchir.

Mais ces derniers temps, les escrocs vont encore plus loin avec une nouvelle stratégie qui se répand en France depuis quelques semaines. Ils imitent leur courrier d'une banque en y ajoutant une carte bancaire ! La lettre explique que l'ancienne carte doit être remplacée rapidement et qu'il faut activer la nouvelle en scannant le QR code fourni. Tout est conçu pour inspirer confiance et provoquer une réaction immédiate.

© abimagestudio - Adobe Stock

Bien évidemment, tout est faux ! Même si elle semble parfaitement authentique, avec le logo et la mise en page de l'établissement réel, la lettre n'est qu'une imitation. Et malgré, la présence d'une puce électronique, d'une bande magnétique et de chiffres, la carte bancaire est un vulgaire morceau de plastique inutilisable !

Là encore, le piège se situe dans le QR code. Une fois scanné avec un smartphone, il redirige vers un site qui imite presque parfaitement celui d'une banque réelle. Même présentation, mêmes couleurs, même vocabulaire rassurant. La victime est alors invitée à saisir ses identifiants, son mot de passe, parfois même un code reçu par SMS. En quelques minutes, les escrocs peuvent récupérer suffisamment d'informations pour accéder au compte bancaire de leur proie. Les fraudeurs sont ainsi capables d'effectuer des virements, de modifier des coordonnées bancaires, de multiplier les achats en ligne et même de vider complètement les comptes.

Cette technique fonctionne d'autant mieux qu'elle brouille les repères. Une lettre papier semble plus sérieuse qu'un simple SMS. Beaucoup de personnes associent encore le courrier postal à quelque chose d'officiel, de contrôlé, presque solennel. Les escrocs exploitent cette confiance naturelle, tout en utilisant des outils modernes comme les QR codes pour diriger discrètement leurs victimes vers leurs sites frauduleux.

Pourtant, une règle ne change pas : une banque ne demande jamais à ses clients de transmettre leurs codes confidentiels via un lien, encore moins après avoir scanné un QR code reçu par courrier. Elle n'envoie pas non plus de carte bancaire sans démarche préalable clairement identifiée.

En cas de réception d'une telle lettre, il faut éviter toute précipitation. Ne scannez pas le code, ne renseignez aucune information personnelle et ne téléphonez pas aux numéros indiqués sur le document. Le bon réflexe consiste à contacter directement sa banque par les moyens habituels : application officielle, numéro figurant sur un relevé ou au dos de votre carte actuelle.