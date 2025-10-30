L'UFC-Que Choisir alerte : Shein et Temu vendent des chargeurs dangereux

Des associations européennes de consommateurs ont testé des dizaines de chargeurs USB commandés sur Shein et Temu. La plupart ne respectent pas les normes de sécurité, présentant ainsi de vrais risques pour la sécurité des utilisateurs.

Portés par une stratégie marketing offensive et des prix imbattables, les mastodontes du e-commerce Shein et Temu ont su se faire une place de choix sur le marché européen. En dépit des nombreuses critiques — incitation à la surconsommation, empreinte écologique catastrophique, exploitation des travailleurs, protection des données personnelles tout à fait relative... —, ces plateformes de vente en ligne continuent de séduire massivement. Pourtant, Shein et Temu ne sont pas sans danger pour les consommateurs européens. Les deux plateformes de e-commerce n'hésitent pas à vendre des contrefaçons, des articles dangereux ou nocifs pour la santé, faisant fi des réglementations européennes. Et cela vient d'être démontré une fois de plus par l'UFC-Que Choisir.

L'association de défense des consommateurs a testé une cinquantaine de chargeurs USB commandés sur les deux plateformes. Dans les résultats de son enquête parus le 30 octobre, elle conclut que "beaucoup d'entre eux [font] courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d'incendie à leurs utilisateurs".

Shein et Temu : des chargeurs USB-C pas aux normes

Cette enquête a été menée en partenariat avec des associations de défense des consommateurs belges, allemandes et danoises. L'UFC-Que Choisir a commandé sur Temu et sur Shein un total de 54 chargeurs USB-C (27 sur chacune des plateformes donc), commercialisés à des prix allant de 2 à 18,64 euros, ainsi que des jouets destinés aux enfants de moins de trois ans et des bijoux. Une fois les produits en main, l'organisation a "vérifié la présence des marquages obligatoires" et soumis l'ensemble "à une série de tests chimiques, mécaniques ou électriques en laboratoire. Les résultats font froid dans le dos".

© UFC-Que Choisir

Il se trouve que seuls deux modèles achetés répondaient aux normes européennes. Pour les autres, 21 n'avaient pas le bon marquage, et la très grande majorité d'entre elle n'a pas résisté aux tests mécaniques soumis. Plus exactement, 4 "avaient des circuits à haute et basse tension trop proches l'un de l'autre", au risque de "provoquer des arcs électriques" – autrement dit, des étincelles – et 14 ont chauffé "au-delà de la température maximale autorisée de 87 °C". Enfin, nombre d'entre eux "faisaient courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d'incendie à leurs utilisateurs", écrit l'UFC-Que choisir. Un chargeur en particulier a chauffé jusqu'à 102 °C !

Shein et Temu : des produits dangereux régulièrement épinglés

L'UFC-Que Choisir a réalisé des tests similaires pour des jouets pour enfants de moins de trois ans et des bijoux. Pour les premiers, les conclusions sont assez similaires : seuls 4 % des jouets se sont révélés conformes aux normes UE sur Temu, et 0 % sur Shein. L'association a notamment relevé la présence de substances toxiques à des degrés élevés ainsi que la présence de petites pièces se détachant bien trop facilement. Quant aux bijoux, si le pourcentage de produits non conformes est assez "faible" (4 % pour Temu et 22 % pour Shein), les problèmes sont en revanche majeurs. En effet, des traces de métaux toxiques comme du cadmium et du nickel ont été relevées en très grandes quantités.

Interrogé par l'AFP, Shein a expliqué avoir immédiatement "mis en œuvre son protocole standard afin de garantir que ces produits soient retirés de la vente à l'échelle mondiale et rappelés". L'enseigne a affirmé "accorder une importance primordiale à la sécurité des produits" et recourir à des organismes de certification comme Bureau Veritas pour "maintenir les produits non conformes hors de ses plateformes". Quant à Temu, il indique avoir "rapidement retiré les produits en question et informé les vendeurs concernés" et se dit "déterminé à offrir à tous une expérience d'achat sûre et fiable". De bien jolies paroles, mais "des produits similaires sont toujours en ligne et rien ne dit que ceux qui ont été retirés ne réapparaîtront pas chez d'autres vendeurs", pointe l'association. D'autant plus que les plateformes n'ont réagi que de façon "limitée" lorsque le signalement a été fait par l'association en se faisant passer pour un simple consommateur prévenant.

© UFC-Que Choisir

Ce n'est pas la première fois que Temu et Shein sont épinglés pour la dangerosité de leurs produits. D'après une étude accablante parue en février 2024, plus de neuf jouets sur dix vendus sur Temu ne sont pas conformes aux règles de sécurité européennes. Intoxication, étouffement, coupure… Les produits présentent des risques importants pour la santé des enfants. De même, Shein et Temu ont tendance à incorporer des substances dangereuses pour la santé de leurs clients dans les vêtements qu'ils vendent (voir notre article). Bref, c'est un problème pointé du doigt depuis plusieurs années maintenant sans que rien ne change.

Et pourquoi les entreprises feraient-elles quoi que ce soit, puisque leurs places de marché (marketplaces) ne font que mettre en contact des vendeurs tiers et des acheteurs. Ainsi, tout individu qui achète des marchandises en ligne en dehors de l'UE, et au-delà d'un certain montant, est considéré comme importateur et se retrouve donc à assumer les risques liés à des articles potentiellement défectueux ou dangereux. Mais plus pour longtemps car, dans le cadre d'un projet de réforme du code des douanes européen, elles pourraient se retrouver à porter la responsabilité juridique de produits dangereux ou illégaux à la place des importateurs et seront donc forcées de garantir la conformité des articles aux réglementations européennes (voir notre article). À voir si cela permet de faire bouger les choses ou non !