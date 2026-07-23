Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : Samsung réinvente ses smartphones pliants

Lors de son Galaxy Unpacked du 22 juillet 2026, Samsung a présenté trois nouveaux smartphones pliants.Un trio inédit qui introduit un nouveau format pour le modèle Fold, une déclinaison Ultra et un Flip repensé.

Comme à son habitude, Samsung a sorti le grand jeu pour présenter de nouveaux produits lors de son Galaxy Unpacked du 22 juillet 2026 pour présenter de nouveaux produits. Un événement en mode spectacle, un peu à la manière des fameux keynotes Apple, mais diffusé en direct sur YouTube, avec un public conquis d'avance – des invités triés sur le volet et donc très polis – et des vidéos ultra léchées, façon clips publicitaires dignes des productions américaines. Bref, un grand show destiné à présenter sa nouvelle gamme de smartphones pliants.

Depuis sept ans qu'il commercialise des smartphones pliants, Samsung a toujours joué sur deux tableaux : le grand format qui se déplie comme un livre, et le clapet compact qui se referme dans la poche. Cette année, le constructeur coréen change la donne en ajoutant un troisième modèle à sa gamme et en repositionnant chaque appareil autour d'un usage précis. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra vise la productivité absolue, le Galaxy Z Fold 8 adopte un format radicalement nouveau pensé pour la consommation de contenus, et le Galaxy Z Flip 8 mise sur le style et l'IA quotidienne. Les trois appareils sont disponibles en précommande dès ce 22 juillet, pour une mise en vente le 7 août 2026.

Galaxy Z Fold 8 : un nouveau format qui change tout

C'est la grande surprise de cet Unpacked. Le Galaxy Z Fold 8 ne ressemble pas à son prédécesseur. Samsung a entièrement revu les proportions de l'appareil pour adopter un format dit "passeport" – plus large et moins haut que la génération précédente – qui change fondamentalement la façon dont on interagit avec lui.

© Samsung

L'écran externe affiche un ratio 10:16, proche de celui d'un smartphone classique, confortable pour consulter ses messages, naviguer sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos en format portrait. Mais c'est l'écran interne qui justifie le choix du format : avec un ratio 4:3, il offre une surface quasi carrée, naturellement adaptée à la lecture, aux jeux, aux films ou à la navigation web. Les premiers journalistes qui ont pu le prendre en main avant l'annonce officielle soulignent à quel point ce format semble évident – moins intimidant qu'un Z Fold classique, plus immersif qu'un smartphone ordinaire.

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L'appareil est animé par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy et embarque une batterie de 4 800 mAh, en hausse par rapport au modèle précédent. Son poids de 201 grammes le place dans une catégorie raisonnable pour un pliant de cette génération. La nouvelle technologie d'écran Flex Titanium, partagée avec le Z Fold 8 Ultra, intègre une structure en alliage de titane qui améliore la résistance, réduit la visibilité de la pliure centrale avec le temps, et rend l'ouverture de l'écran plus fluide et naturelle. La luminosité monte jusqu'à 3 000 nits avec Vision Booster, garantissant une lisibilité en plein soleil.

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Côté photo, deux capteurs de 50 mégapixels – grand-angle et ultra grand-angle – couvrent les usages courants. Un mode Double enregistrement permet de filmer simultanément avec les deux capteurs, ce qui ouvre des possibilités créatives pour les vidéastes amateurs. La fonction de recadrage dynamique suit automatiquement un sujet pour produire des vidéos prêtes à partager sur les réseaux sociaux.

Le Galaxy Z Fold 8 est proposé à partir de 1 999 euros en version 512 Go et 2 199 euros en version 1 To.

Galaxy Z Fold 8 Ultra : le pliant pour les pros exigeants

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra représente le sommet de la gamme pliante de Samsung – et le constructeur n'a pas lésiné sur les moyens pour le justifier. C'est le Galaxy Z Fold le plus fin jamais produit, avec seulement 4,1 mm d'épaisseur une fois déplié, pour un poids de 215 grammes. Un exploit d'ingénierie qui ne sacrifie ni la batterie ni les performances.

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L'écran interne de 8 pouces offre un espace de travail généreux, pensé pour le multitâche intensif. On peut y faire tourner plusieurs applications côte à côte, lire des documents, monter des vidéos ou gérer des projets complexes sans jamais avoir l'impression d'être à l'étroit. La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy assure la puissance nécessaire pour ces usages exigeants, secondée par un système de refroidissement en graphite élargi qui dissipe la chaleur plus efficacement.

La batterie de 5 000 mAh est la plus grande jamais intégrée dans un smartphone pliant Samsung. Elle est associée à une nouvelle architecture de recharge à double voie et à la charge rapide 45W, qui répartit l'énergie plus efficacement dans le système. Samsung promet une recharge plus rapide, plus stable et plus fiable que sur la génération précédente.

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C'est le module photo qui distingue le plus nettement ce modèle Ultra. Le capteur principal monte à 200 mégapixels – une définition qui ouvre des possibilités de recadrage considérables sans perte de qualité. Le HDR est désormais disponible en mode 200 MP, ce qui améliore le rendu dans les scènes à fort contraste. L'ultra grand-angle de 50 mégapixels offre une netteté remarquable sur les plans larges comme sur les photos macro. En vidéo, le Z Fold 8 Ultra est le premier smartphone Samsung à proposer l'enregistrement en 8K via le codec APV, accompagné de Cine LUT pour des étalonnages colorimétrique cinématographiques directement depuis l'appareil.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra est proposé à partir de 2 199 euros en version 256 Go, 2 399 euros en version 512 Go et 2 799 euros en version 1 To.

Galaxy Z Flip 8 : le clapet qui mise sur le style et l'IA

Le Galaxy Z Flip 8 emprunte une voie différente de ses deux grands frères. Avec ses 180 grammes et ses 6,1 mm d'épaisseur plié, c'est le Galaxy Z Flip le plus fin et le plus léger jamais commercialisé. Son positionnement reste le même depuis ses débuts : séduire ceux qui veulent un smartphone premium compact, élégant, facile à glisser dans une poche ou un sac.

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La grande nouveauté de cette génération porte sur l'écran externe, qui devient une véritable interface autonome pilotée par l'IA. La fonction Now Brief propose sur cet écran des informations personnalisées en fonction des habitudes et des centres d'intérêt de l'utilisateur, sans avoir à ouvrir le téléphone. Des raccourcis vers les applications les plus utilisées sont accessibles directement, et l'assistant Galaxy AI peut être invoqué depuis l'écran externe pour répondre à des demandes simples.

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La partie photo évolue significativement. Le capteur frontal monte à 50 mégapixels avec le moteur ProVisual, ce qui en fait selon Samsung le meilleur capteur selfie jamais intégré dans un Z Flip. Le Flex Mode permet de poser le téléphone à plat en position semi-ouverte pour des photos mains libres, tandis que le mode Super Stabilité avec verrouillage horizontal garantit des vidéos fluides même en mouvement. FlipShot permet de personnaliser l'écran externe et de capturer des selfies depuis ce même écran sans ouvrir l'appareil.

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Le Galaxy Z Flip 8 est disponible en précommande à partir de 1 299 euros. Deux capacités de stockage sont proposées – 256 Go et 512 Go – et quatre coloris au lancement : Graphite, Blanc, Rose et Vert d'eau, ce dernier disponible exclusivement en ligne.

Galaxy AI, sécurité et offres de lancement

Les trois appareils partagent le même socle logiciel : One UI 9.0, avec Galaxy AI comme fil conducteur. La plateforme d'IA de Samsung s'enrichit de nouvelles capacités agentiques – Now Nudge transforme les informations contextuelles en actions concrètes, Gemini Intelligence permet de passer d'une intention à un résultat en moins d'étapes, et un nouveau tableau de bord centralise toutes les actions exécutées par l'IA pour que l'utilisateur garde le contrôle sur ce qui se fait en son nom.

La sécurité bénéficie d'un renforcement notable avec Samsung Knox, le Personal Data Engine pour les traitements IA locaux, et Knox Vault pour les données les plus sensibles. Des alertes de confidentialité signalent désormais les tentatives d'accès aux autorisations en arrière-plan.

Jusqu'au 2 août, l'achat de l'un des trois modèles donne droit à un abonnement Google AI Pro de six mois incluant 5 To de stockage, ainsi qu'une Mystery Box d'une valeur comprise entre 398 et 568 euros selon les enseignes participantes. Les trois appareils sont disponibles sur Samsung.com, Amazon, Boulanger, Fnac et les principaux opérateurs. La date de sortie officielle est fixée au 7 août 2026.