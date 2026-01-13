Que vaut le programme premium de smartphones reconditionnés de Samsung ?

Samsung lance en France un nouveau programme de smartphones de seconde main, baptisé Reconditionné Premium, qui promet des appareils remis à neuf avec des pièces d'origine. Mais est-ce vraiment avantageux ?

Avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat qui en découle, mais aussi la crise climatique qui nous impose de limiter notre consommation, le reconditionné a le vent en poupe ! En effet, remettre en état un produit électronique ayant déjà servi permet de lui donner une seconde vie et, surtout, d'en profiter sans le payer au prix fort. Le problème, c'est que la qualité du reconditionnement dépend grandement du revendeur. En 2024, la DGCCRF avait réalisé une enquête qui concluait que la plupart des vendeurs d'appareils mobiles reconditionnés ne respectent pas les règles de contrôle et de remise en état (voir notre article).

Pour éviter les mauvaises surprises, Samsung propose désormais son programme "Reconditionné Premium" en France, comme il l'annonce dans un communiqué. Il s'agit de proposer aux consommateurs les appareils phares de la marque, comme les Galaxy S25, en reconditionné directement par le fabricant, en ayant un plus grand contrôle de la chaîne de remise en état. C'est l'équivalent de ce que propose Apple avec Refurb en somme !

Reconditionné Premium : un programme de seconde main avantageux, vraiment ?

Samsung met en avant la sécurité et la qualité offertes par son programme, avec la garantie d'avoir des composants d'origine – là où beaucoup de revendeurs utilisent des pièces compatibles –, une apparence "comme neuve" – sans rayures visibles –, ainsi qu'une batterie dont la capacité de charge est au minimum à 97 %. Chaque appareil aura subi une inspection comprenant plus de 100 tests de qualité couvrant aussi bien es aspects logiciels que matériels, de la connectivité 5G à l'état des capteurs photo. De quoi éviter les mauvaises surprises que l'on peut parfois avoir avec certains revendeurs.

Pour l'instant, les consommateurs français peuvent uniquement acquérir des Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra via le programme Reconditionné Premium. Les appareils sont livrés dans un emballage écoresponsable, accompagnés d'un câble de charge neuf, mais sans bloc secteur. Chaque smartphone acheté via ce canal bénéficie d'une garantie constructeur de deux ans, soit la même que pour un modèle neuf. Mais, outre la tranquillité d'esprit, ce programme est-il vraiment avantageux au niveau des prix ?

Eh bien, c'est là que le bât blesse. En réalité, les prix pratiqués sur la plateforme de Samsung sont plutôt supérieurs à ceux constatés sur le marché du reconditionné classique. Avec 256 Go de stockage, le Galaxy S25 est revendu via Reconditionné Premium à 799 €. Or, on le trouve à 630 € en parfait état chez Recommerce, à 747 € (avec batterie neuve) chez Back Market, ou encore à 752 € (avec supplément batterie 100 %) chez Rebuy. Mais là où c'est vraiment problématique, c'est qu'un smartphone reconditionné par Samsung coûte en réalité plus cher qu'un neuf !

Via Reconditionné Premium, le Galaxy S25 256 Go est donc à 799 € quand le S25 Ultra 256 Go est à 1 249 €. À configuration égale sur le site de Samsung, le S25 est à 759 € et le S25 Ultra entre 1 199 et 1 319 € selon les coloris. On peut même faire baisser les prix à respectivement à 654 € et 975 € chez Pixmania, 649 € et 1 200 € chez Amazon, et 593 € et 789 € chez Rakuten. Nous avons beau devoir privilégier le recyclage et l'économie circulaire, ce n'est pas la solution la plus économique pour notre portefeuille. Il y a une vraie divergence entre ce que nous devrions faire pour la planète, et ce que nous sommes poussés à faire sur le plan financier... Mais qui paie réellement le prix au final ?