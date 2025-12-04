Voici les smartphones les plus fiables selon 60 millions de consommateurs

Au-delà du design, des performances, de la qualité photo, de l'autonomie ou du prix, les smartphones se distinguent aussi par leur fiabilité. Et selon l'enquête de 60 millions de consommateurs, les meilleurs modèles ne sont pas les plus chers…

Au moment d'acheter un nouveau smartphone, on compare généralement une multitude d'éléments : le design, la taille et la qualité de l'écran, les performances photo, l'autonomie, la puissance du processeur, la mémoire, la capacité de stockage ou encore le prix. Pourtant, un critère essentiel reste trop souvent négligé : la fiabilité du produit. C'est un paramètre important pour éviter la "tech poubelle", cette logique qui pousse à remplacer trop vite son appareil en raison d'une panne irréparable ou d'une obsolescence savamment orchestrée. Et c'est sans parler de l'impact sur l'environnement de cette pratique, pourtant entretenue par certains constructeurs qui poussent clairement à la (sur)consommation !

Pour que les consommateurs puissent faire un choix éclairé et choisir le smartphone le plus fiable possible, 60 millions de consommateurs a réalisé une enquête auprès de 1 300 propriétaires de smartphones en comparant dix constructeurs, enquête dont les résultats sont publiée dans le numéro de décembre 2025 du magazine. Attention, il s'agit uniquement d'un questionnaire de type sondage destiné à recueillir les ressentis des utilisateurs, et pas de tests et de mesures réalisés en laboratoire, comme l'association en a l'habitude.

Fiabilité des smartphones : un classement surprenant

Premier constat assez étonnant de l'association : il n'y aurait pas de lien entre un prix élevé et le niveau de fiabilité d'un téléphone. Sans surprise, les appareils dont le prix est inférieur à 100 euros sont moins fiables, avec un taux de panne de 13 %. Cependant, les modèles vendus à plus de 700 euros affichent tout de même un taux de 9 %, alors que ce chiffre tombe à 7 % pour ceux vendus entre 100 et 500 euros, et à 5 % pour ceux payés entre 500 et 699 euros.

Le constat suivant a lui aussi de quoi surprendre. D'après les retours des consommateurs, les marques les plus fiables sont majoritairement chinoises : Xiaomi en tête avec un score de 94,1 %, suivi par Sony -qui est japonais) et Oppo (tous les deux 92,2 %), Honor (91,8 %) et OnePlus (91,7 %). Viennent ensuite Samsung (91,5 %), Motorola et Huawei (à égalité avec 91,4 %). De leur côté, Apple et Google font office de bons derniers, avec des scores de respectivement 91 % et 84,3 %. Notons toutefois que les critères de notation n'ont pas été détaillés et que 60 millions de consommateurs classe Motorola comme étant une marque américaine, alors que sa section smartphone a été rachetée par Lenovo, un constructeur chinois.

Reste que ce classement est assez étonnant dans le sens où, généralement, les résultats sont inversés. On pense notamment au baromètre du groupe Fnac-Darty, où Apple décroche la première place, suivi par Honor et Samsung pour l'édition 2025 (voir notre article). Sans doute parce que l'association se base avant tout sur les pannes et la robustesse des matériaux –la plupart des pannes provenant d'un choc ou d'une chute –, alors que Fnac-Darty prend aussi en compte la réparabilité du produit, qui permet d'allonger sensiblement sa durée de vie. Et c'est oublier le fait que les smartphones américains sont eux aussi fabriqués en Chine, même si leur conception et la partie logicielle proviennent d'Outre-Atlantique.

Qualité des smartphones : la fiabilité ne garantit pas la satisfaction

La suite de l'enquête soulève un étrange paradoxe. Ainsi, si Google arrive dernier en termes de fiabilité, il est pourtant premier en ce qui concerne la satisfaction des utilisateurs, avec une note de 7,5/10. Ses produits sont particulièrement appréciés pour la qualité de leurs modules photo. Il semblerait donc que les utilisateurs soient plus attachés aux performances générales (vitesse, autonomie…) plutôt qu'à la fiabilité du produit. Les marques Sony, OnePlus et Honor arrivent juste après, avec 7,4/10.

Et si elles sont également prisées pour l'autonomie des batteries, jugées très bonnes, ce n'est pas le cas d'Apple, bon dernier sur ce point. La marque offrirait également un très mauvais rapport qualité-prix. En revanche, elle excelle en matière de simplicité d'utilisation, ainsi qu'en fluidité de navigation et en qualité d'écoute et de connexion. Enfin, Xiaomi et Motorola obtiennent les plus mauvaises notes en ergonomie. Ce qui amène l'association à conclure que "la robustesse des appareils détenus influence peu le verdict des utilisateurs." À chacun de se faire son opinion : tout le monde n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes priorités.