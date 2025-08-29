Xiaomi Redmi 15 et 15C : des smartphones pas chers à grosse batterie

Les Redmi 15 et 15C, les deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme de Xiaomi, se distinguent par leurs tarifs très raisonnables, leur équipement correct et, surtout, leurs énormes batteries qui promettent une excellente autonomie.

N'en déplaise aux GPG – les geeks pourris gâtés –, il n'y a pas que l'iPhone et le Galaxy S dans la vie ! Et si les stars d'Apple et de Samsung font rêver certains par leurs citharistiques, beaucoup d'utilisateurs se contentent de smartphones plus modestes et surtout beaucoup moins chers, qui suffisent amplement à leurs besoins quotidiens. Xiaomi l'a bien compris, et depuis longtemps, en proposant de nombreux modèles vraiment abordables à son catalogue.

À quelques jours de la présentation de l'iPhone 17 qui fera frémir les afficionados de la marque à la pomme et de la rentrée des classes, ̂période synonyme de nombreuses dépenses, le constructeur chinois dévoile ainsi deux nouveaux modèles d'entrée de gamme très intéressants : les Redmi 15 et 15C.

© Xiaomi

La première chose qu'on remarque sur ces nouveau venus, c'est leur promesse d'autonomie. Le Redmi 15 5G possède une batterie gigantesque de 7000 mAh, la plus puissante jamais intégrée dans un smartphone Xiaomi, qui peut assurer jusqu'à trois jours d'usage courant ou plus. Il prend en charge la charge rapide 33 W ainsi qu'une charge inversée 18 W, utile pour recharger d'autres appareils. Son design élégant cache un poids conséquent de 224 grammes et une épaisseur de 8,55 mm.

Son petit frère, le Redmi 15C, fait presque aussi bien avec une batterie de 6000 mAh, déjà bien supérieure à ce que proposent bien des concurrents, et garde aussi la charge inversée. Avec 211 grammes et une épaisseur de 8,2 mm, il reste relativement léger au regard de ses dimensions.

© Xiaomi

Xiaomi Redmi 15 et 15C : l'essentiel au bon prix

Équipé d'un écran LCD de 6,9 pouces en Full HD+ allant jusqu'à 144 Hz, le Redmi 15 5G est animé par un SoC Snapdragon 6s Gen 3 et épaulé par 8 Go de RAM. Pour la photo, il profite d'une module arrière de 50 Mpx, enrichie d'outils assistés par intelligence artificielle, tandis que l'avant embarque un capteur plus modeste de 8 Mpx. La certification IP64 assure une résistance à la poussière et aux éclaboussures, et la technologie Wet Touch 2.0 assure une utilisation même les doigts mouillés.

Le Redmi 15C, plus accessible encore, conserve l'écran de 6,9 pouces mais rétrograde la définition en HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il repose sur un MediaTek Helio G81-Ultra, adapté à un usage quotidien, et propose le même capteur 50 Mpx à l'arrière et 8 Mpx à l'avant. La protection IP64 est également de la partie

Le duo marque également l'arrivée des outils d'intelligence artificielle classiques dans cette gamme économique. Xiaomi intègre Circle to Search (Entourer pour chercher) et l'assistant Google Gemini au sein d'HyperOS 2. Ce sont des options jusque-là réservées aux modèles supérieurs : elles permettent de lancer des recherches à l'écran d'une simple pression ou d'un tracé, démocratisant ainsi ces usages.

Le positionnement prix est très affirmé. Le Redmi 15C 4G commence à 149 € en version 4 Go + 128 Go, et monte à 209 € en version 5G avec 256 Go. Le Redmi 15 se situe un cran au-dessus, proposé à partir de 199 € en 4G (8 Go + 256 Go) et 249 € en 5G. Cette stratégie tarifaire agressive pourrait bousculer sérieusement la concurrence sur le segment d'entrée de gamme.

On l'aura compris, les Redmi 15 et 15C ne visent pas les techno victims : ils s'adressent à des utilisateurs ordinaires, sensibles à l'autonomie et au prix, avec des besoins essentiels. Bref, à des gens "normaux" qui ne veulent pas investir un SMIC dans un téléphone.