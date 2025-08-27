Quelles solutions pour les enfants avec l'interdiction des smartphones à l'école ?

La "pause numérique" se généralise dans tous les collèges à la rentrée, interdisant l'usage des smartphones au sein des établissements. Une mesure qui déplaît à certains parents, bien décidés à trouver des alternatives.

Aujourd'hui, les jeunes possèdent un smartphone de plus en plus tôt. D'après une étude du cabinet Junior City publiée en 2021, plus de la moitié des écoliers âgés de 7 à 14 ans (55 %) possèdent un téléphone portable… Au point de susciter l'inquiétude des parents, des professeurs et de nombreux organismes, qui plaident pour un encadrement de leur utilisation, en particulier pour les smartphones.

Aussi, le Gouvernement a pris la décision d'imposer à l'ensemble des collèges publics une "pause numérique", expérimentée avec succès dans une centaine d'établissements l'an dernier, dès la rentrée de 2025, avec une tolérance fixée jusqu'à "la fin de l'année civile" par le ministère de l'Éducation (voir notre article). Mais si cette mesure a généré des résultats positifs sur le climat scolaire lors de son expérimentation, elle est loin de faire l'unanimité auprès de certains parents, qui sont bien déterminés à la contourner coûte que coûte.

Pause numérique : quelles alternatives au smartphone ?

Concrètement, les élèves qui possèdent un téléphone sont censés le donner à l'entrée de l'établissement et le reprendre à la sortie, ou bien ils doivent le ranger dans une pochette cadenassée dans leur sac pendant les cours et les récréations. Les modalités du dispositif sont déterminées de façon locale par les chefs d'établissement. Bref, la seule consigne nationale donnée est "Dans l'enceinte de l'établissement, les téléphones portables des élèves doivent être éteints et rangés", et bonne chance pour que cela soit appliqué.

Mais ce système angoisse certains parents, que Ouest France est allé interroger. Bien sûr, une partie d'entre eux est d'accord avec la décision du Gouvernement. "À mon époque il n'y en avait pas et cela ne m'a pas empêché de vivre", explique Cédric de Saint-Nazaire. Frédéric, de Mésanger, est du même avis : "À l'intérieur d'un collège, il n'y a aucune bonne raison d'avoir un portable allumé". Mais d'autres ont peur de perdre leur lien direct avec leurs enfants et de ne pas savoir où ils se trouvent . Aussi, ils ont décidé de ruser.

La Kids Watch © Bouygues Telecom

Il y a ceux qui, comme Virginie, dont l'enfant entre en sixième, ont opté pour l'AirTag ou d'autres trackers GPS glissés dans le cartable, afin de toujours savoir où se trouve leur progéniture. Et ce, même si Apple insiste bien sur le fait que son AirTag est conçu pour suivre des objets, non des personnes, y compris les enfants.

D'autres ont décidé de jeter leur dévolu sur les montres connectées. Sauf qu'elles sont, elles aussi, théoriquement interdites dans les établissements, comme le stipule l'article L. 511-5. : "L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges". À la limite, les modèles tels que la Kids Watch, qui possèdent un paramétrage spécial et de nombreuses limitations tout en étant dotés d'un GPS et d'une messagerie d'urgence, pourraient être de bons compromis (voir notre article). Sauf que cela demanderait aux établissements de faire au cas par cas, et ce serait beaucoup trop compliqué.

Pause numérique : entre déconnexion scolaire et lien avec les parents

Nul doute qu'il faudra sans doute un temps d'adaptation aux élèves, aux établissements et aux parents pour que ce nouveau système fonctionne. Une période que les fabricants en électronique vont observer attentivement afin de dessiner les contours d'un futur marché bien juteux. Des entreprises travaillent d'ores et déjà sur diverses solutions, que ce soit des applications de suivi parental, des dispositifs de communication d'urgence ou des suivis GPS – on pense notamment aux fameuses sneakers connectées de Skechers.

Un AirTag intégré dans la chaussure. © Skechers

Reste que l'opération "pause numérique" va devoir surmonter de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le lourd coût pour s'équiper d'un stockage sécurisé, la charge administrative et logistique qu'ils entraînent, la question de la responsabilité en cas de vol, de perte ou de casse, et bien évidemment les différents contournements que les élèves ne manqueront pas de mettre en place.