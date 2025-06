Fairphone 6 : le smartphone écolo devient plus puissant et plus séduisant

Fairphone dévoile la sixième version de son smartphone modulaire. Plus élégant, plus performant et moins cher que son prédécesseur, ce modèle marque une rupture dans la stratégie du constructeur néerlandais.

Lancé ce 25 juin, le Fairphone 6 a une ambition claire : ne plus s'adresser uniquement aux consommateurs éthiques ou bricoleurs, mais séduire aussi ceux qui veulent un smartphone performant et bien fini. À 599 euros, il devient plus accessible que son prédécesseur tout en améliorant l'ensemble de sa fiche technique. À une époque où les constructeurs multiplient les promesses sur la durabilité sans les concrétiser, Fairphone semble vouloir prouver que l'on peut concilier progrès technologique et respect des ressources.

Fairphone 6 : un équipement au goût du jour

Longtemps considéré comme austère, le design des Fairphone évolue sensiblement. Le modèle Gen 6 adopte une silhouette plus contemporaine, avec des lignes épurées, un plastique mat et des capteurs photo redessinés. L'appareil devient aussi plus compact et plus léger, tout en conservant sa modularité : il est toujours constitué de douze modules remplaçables, de la batterie à l'écran, en passant par les caméras. Une conception unique sur le marché, qui permet de prolonger sa durée de vie sans connaissances techniques particulières.

© Fairphone

Exit les concessions techniques : le Fairphone 6 embarque désormais un processeur Snapdragon 7s Gen 3, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensibles. Son écran Oled LTPO de 6,31 pouces offre un rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, bien au-delà des standards du Fairphone 5. L'autonomie aussi progresse avec une batterie amovible de 4 415 mAh, compatible charge rapide 33 W. Même le volet photo fait un bond en avant grâce à un capteur principal 50 Mpx signé Sony, stabilisé et épaulé par un ultra grand-angle de 13 Mpx. La caméra selfie grimpe à 32 Mpx. Une fiche technique solide, qui place le Fairphone 6 au niveau de ses concurrents de milieu de gamme.

© Fairphone

Fairphone continue de miser sur un Android épuré, sans surcouche ni application superflue, en version 15 ici. Le constructeur propose aussi un mode "Fairphone Moments", activable par interrupteur physique, qui limite l'accès à cinq applications choisies : une manière de se déconnecter sans désactiver son téléphone. Côté mises à jour, la promesse est ambitieuse : 8 ans de correctifs de sécurité et au moins 7 versions majeures d'Android. C'est plus que ce que proposent Google ou Samsung, et une garantie rare pour un appareil mobile.

© Fairphone

Fairphone 6 : un téléphone fait pour durer

Là où la plupart des constructeurs préfèrent coller les composants pour éviter toute réparation, Fairphone joue la transparence. Il est possible de remplacer soi-même les différents modules simplement avec un tournevis. Le constructeur propose ainsi divers éléments : un tiroir pour carte SIM (8 €), une caméra (70 €), un haut-parleur (20 €) ou encore un écran (90 €). Et si certaines pièces coûtent plus cher que celles d'un smartphone lambda, la philosophie est claire : allonger la durée de vie de l'appareil et éviter la surconsommation. Près de 50 % des matériaux sont recyclés ou extraits de manière éthique, et la coque arrière accepte des accessoires modulaires fabriqués dans les mêmes conditions.

© Fairphone

Dernier atout qui devrait contribuer à sa démocratisation : le Fairphone 6 n'est pas cantonné aux site de son fabricant. On le trouve en vente aussi bien sur Amazon que chez d'autres marchants comme Fnac-Darty ou Boulanger.

© Fairphone

Avec son prix de 599 €, le Fairphone 6 reste positionné sur un segment où la concurrence est rude. Pourtant, il est l'un des rares à offrir une telle réparabilité et une aussi longue durée de vie logicielle. C'est peut-être là que réside sa plus grande force : permettre aux utilisateurs de sortir du cycle de renouvellement imposé, sans avoir à sacrifier la fluidité d'un usage quotidien ou l'élégance d'un appareil bien conçu. Reste à voir si ce modèle séduira au-delà des convaincus de la cause écologique.