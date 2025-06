Donald Trump lance son smartphone bling-bling avec un forfait mobile mégalo

Après sa cryptomonnaie et son réseau social, le président américain se lance dans la téléphonie avec Trump Mobile, un opérateur virtuel qui propose un unique forfait très cher et un smartphone kitch censé être made in USA. Mais il y a quelques petits hics…

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'ennuie pas depuis que Donald Trump a débuté son second mandat ! Pas un jour ne se passe sans que le nouveau président des États-Unis ne fasse une déclaration choc, une annonce contradictoire ou une mise en scène grandiloquente. Et c'est sans compter son côté mégalomane ! Entre $TRUMP, la cryptomonnaie à son effigie, et son réseau social, Truth Social – ironique pour un homme amateur des fake news –, il y avait déjà de quoi faire !

Mais le 14 juin 2025, à l'occasion de son anniversaire, Donald Trump a inauguré une nouvelle extension de sa personne : le Trump T1, un smartphone Android doré très bling-bling, et Trump Mobile, un opérateur mobile virtuel. Le fils de Donald Trump, Eric Trump, a déclaré à Fox News que Trump Mobile était une entreprise "patriote" et "MAGA" – pour "Make America Great Again" – qui allait "révolutionner les téléphones portables et les appels mobiles". Rien que ça !

Trump Mobile : le forfait The 47 Plan à 47,45 dollars par mois

Trump Mobile n'est pas un véritable opérateur à proprement parler, mais un opérateur virtuel (ou MVNO, pour Mobile Virtual Network Operator), qui utilise les infrastructures de trois grands opérateurs américains, Verizon, T-Mobile et AT&T. Pour l'instant, il ne propose qu'un seul forfait mobile, "The 47 Plan" – en référence à la présidence de Trump, la 47ᵉ de l'histoire du pays. Proposé à 47,45 $ par mois – en référence à ses deux mandats, les 45ᵉ et 47ᵉ –, il comprend les appels et SMS illimités aux États-Unis, les appels vers 100 destinations, 20 Go de data, une assistance routière, un service de télésanté et de pharmacie, ainsi qu'un service client.

© Trump Mobile

La page "À propos" de l'opérateur donne quelques précisions quant à son esprit : "Nous pensons que le service mobile doit refléter les valeurs américaines : simple, honnête, et conçu pour les travailleurs. Nous sommes là pour vous redonner liberté et équité grâce à une couverture fiable, des tarifs compétitifs et un service client qui vous traite comme un membre de la famille". On en verserait presque une larme !

Trump T1 : un smartphone de patriote made in China

Pour accompagner ce forfait, le locataire de la Maison-Blanche propose un smartphone à son effigie – qui a parlé de gros ego ? –, le Trump T1 8002. L'appareil devrait être "bientôt disponible" pour la somme de 499 $ (environ 430 €). Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Trump Mobile. Donald Trump oblige, le téléphone adopte un style résolument clinquant, avec des finitions dorées. Les visuels sont toutefois un peu douteux et ressemblent davantage à des montages qu'à de véritables photos de studio.

Pour ce prix, il dispose d'une fiche technique tout ce qu'il y a de plus classique aujourd'hui avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage – extensible via une carte microSD –, un écran Amoled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise audio jack 3,5 mm et un lecteur d'empreinte digitale. Côté photo, l'appareil comporte une caméra frontale de 16 Mpx en poinçon, ainsi qu'un triple capteur à l'arrière, avec un capteur principal de 50 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx – mais pas d'ultra-grand-angle. Le tout alimenté par une batterie de 5 000 mAh. Rien de folichon donc. On ignore toutefois le type de puce embartquée, et le smartphone sortira sous Android 15 – alors qu'Android 16 sera lancé à ce moment-là.

© Trump Mobile

Mais là où le Trump T1 se démarque, c'est qu'il est censé être entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. Il s'agit là d'un pied de nez à Apple, à qui le président américain n'a cessé de réclamer à ce que les iPhone soient produits sur le sol américain. Problème : ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Non seulement le pays manque des infrastructures nécessaires à la production de smartphones, mais en plus ce ne serait pas possible à ce prix-là. Un seul téléphone "made in USA" est actuellement produit aux États-Unis et il coûte 2 000 dollars, comme le rappelle le New York Times.

En réalité, le Trump T1 serait... un smartphone made in China avec un skin américain. Ou plus exactement un smartphone en "marque blanche" – c'est-à-dire fabriqué par une entreprise sans logo ni marque spécifique –, que Trump Mobile achèterait pour ensuite ajouter une surcouche logicielle et les finitions dorées. Sur X, l'analyste Max Weinbach a émis l'hypothèse qu'il s'agirait en réalité d'un Wingtech REVVL 7 Pro 5G, dont la fiche technique correspond, et qui est vendu à 250 dollars. Il est aussi utilisé par l'opérateur américain T-Mobile, sous le nom de T-Mobile Revvl 7 Pro 5G.

Dans tous les cas, il est presque certain qu'il n'y soit pas conçu ou assemblé. C'est vraiment jouer avec les mots et prendre ses futurs clients pour des pigeons. Reste la question des conflits d'intérêts, dans la mesure où la famille de Donald Trump s'engage dans un secteur qu'il régule lui-même. D'autant plus que le dirigeant de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, est un fidèle allié de Donald Trump…