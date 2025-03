Xiaomi 15 et 15 Ultra : les nouveaux rois de la photo ?

Nouveaux smartphones haut de gamme du constructeur, les Xiaomi 15 et 15 Ultra se dévoilent officiellement avec l'ambition de donner une claque aux ténors de la photo sur la marché mobile, Samsung en tête.

Xiaomi profite du salon barcelonais Mobile World Congress (MWC) pour renouveler ses modèles de smartphones premium. Les Xiaomi 14 et 14 Ultra sortis l'an passé cèdent donc leur place au sommet du catalogue aux Xiaomi 15 et 15 Ultra. Deux smartphones très haut de gamme qui traduisent aussi la volonté du constructeur de proposer un éventail de produits adaptés à tous les budgets. Rappelons que le mois dernier, sortaient les mobiles parmi les moins onéreux, les Redmi Note 14 dont le modèle 4G à moins de 180 euros que nous avons pu tester. Les Xiaomi 15 et 15 Ultra jouent de leur côté dans une tout autre cour pour un budget sensiblement supérieur. Ils visent en particulier les amateurs de photo soucieux de réaliser le cliché parfait, ou presque, en toute circonstances.

Xiaomi 15 Ultra : la photo pour les pros

Le Xiaomi 15 Ultra est d'ailleurs le mieux équipé pour l'exercice. Il se dote d'un large et gros ilot photo qui héberge un module principal Leica 23, 28 et 35 mm de 1 pouce adossé à un capteur de 50 Mpx et une optique Leica Summilux (f/1,63). À ses côtés, Xiaomi a disposé un téléobjectif optique périscopique de 200 Mpx associé pour une focale de 100 mm (f/2,6) pour un zoom à 4,3x. On retrouve un second téléobjectif 3x et un module ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2). Un équipement solide, taillé pour la photo de jour et de nuit comme pour les portraits, quelles que soient les conditions de lumière.

© Xiaomi

Sous le capot, le reste est à l'avenant avec, à l'animation l'inévitable SoC Snapdragon 8 Elite épaulé par 16 Go de RAM et d'un espace de stockage suffisant de 512 Go. Le prix est à la hauteur des ambitions : 1503 euros. À noter que pour le lancement, Xiaomi applique d'emblée une réduction de 100 euros, un bonus de reprise de 300 euros pour un ancien smartphone et offre le Pack Ultra Photo (qui se compose d'une poignée grip intégrant une batterie) d'une valeur de 199 euros.

Xiaomi 15 : un cran au-dessous mais toujours haut de gamme

Le Xiaomi 15 de son côté affiche un peu moins ses ambitions photographiques. Il adopte un gabarit et un look plus conventionnel. Décliné en quatre coloris, noir, blanc, vert et un nouveau design argent assez atypique. Il embarque trois modules photo. Un grand-angle de 50 Mpx (f/1,62), un téléobjectif de 50 Mpx (f/2,0) et un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2). Il est lui aussi par un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite mais se décline en deux versions. 12-256 Go ou 12-512 Go. Côtés prix, les deux modèles dépassent la barre des 1000 euros avec 1003 euros pour le premier et 1103 euros pour le second. On constate au passage que, contrairement à d'autres marques, Xiaomi n'a pas la main trop lourde sur la facture lorsque qu'il double le stockage. Cependant, comme pour le Xiaomi 15 Ultra, le Xiaomi 15 profite d'une offre de lancement avec une ristourne immédiate de 100 euros auxquels s'ajoutent 200 euros de reprise pour un ancien smartphone et en cadeau, une Watch S4 ou une Watch 2 (d'une valeur de 169 euros) ou des écouteurs Redmi Buds 6 Pro (d'une valeur de 79 euros).

© Xiaomi

Xiaomi : des projets originaux pour la photo

Xiaomi a également profité du salon MWC pour présenter un concept original sur lequel il travaille depuis près de trois ans. Il s'agit d'un système de module optique. Un accessoire que l'on vient plaquer au dos de l'appareil, au centre à l'aide d'un système d'attache magnétique. Du coup, le mobile ressemble à un appareil photo traditionnel. Ce petit module fonctionne donc de manière totalement indépendante de l'équipement photo d'origine du smartphone, contrairement à ce que l'on a pu voir chez d'autres constructeurs comme chez Realme par exemple.

Ce module comprend un capteur de 100 Mpx associé à une optique 35 mm f/1,4. Il ne nécessite aucune configuration. Il est reconnu automatiquement dans l'application photo. Pour le moment, cet accessoire demeure à l'état de concept. Lors de la démonstration, Xiaomi n'a pas été en mesure de nous indiquer s'il allait entrer en production ni quand le cas échéant.