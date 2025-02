Smartphones reconditionnés : Orange lance un service de reprise en ligne

Orange s'associe à l'entreprise Dipli pour lancer un programme de reprise de smartphones 100 % en ligne. Une solution simple et pratique qui évite de se rendre en boutique et qui fait du bien au porte-monnaie !

Avec l'aggravation de la crise climatique et l'augmentation continue de la surconsommation, il est plus que jamais nécessaire de faire durer nos appareils électroniques le plus longtemps possibles. En effet, la production d'un appareil est la phase la plus polluante de son existence, à cause de l'extraction des matières premières. Par conséquent, plus un équipement va être utilisé longtemps, plus son impact environnemental sera faible. En plus, cela évite de produire trop de déchets électroniques.

Aussi, lorsque l'on décide de changer de smartphone, il est important de donner une seconde vie à son ancien appareil. Pourtant, 7 Français sur 10 n'ont encore jamais revendu leur ancien smartphone. En cause : il faut souvent se déplacer en boutique pour confier son ancien mobile en mains propres, ce qui en décourage certains. Conscient de cela, Orange s'est associé à Dipli, spécialiste de la seconde vie des produits électroniques, pour lancer une plateforme de reprise de smartphones 100 % en ligne ouverte aux clients Orange et Sosh.

Reprise de mobile en ligne : Orange s'aligne sur ses concurrents

Le processus de reprise a été conçu pour être le plus simple possible. L'utilisateur commence par choisir son nouveau modèle sur les sites Orange ou Sosh, puis il saisit les informations de son appareil actuel pour obtenir une estimation de sa valeur de reprise. Il obtient ensuite une confirmation de la reprise en ligne et reçoit l'étiquette d'expédition par mail. Il ne lui reste plus qu'à déposer l'ancien mobile en point relais. Dipli le teste alors, efface les données qui n'auraient pas encore été effacées pour vérifier l'estimation de sa valeur de reprise. Une fois celle-ci confirmée, le client reçoit le virement bancaire sous cinq jours. Facile ! Notons que les frais d'envoi sont pris en charge par Orange.

Orange et Dipli promettent un prix de reprise identique en ligne et en boutique grâce à un algorithme qui évalue les meilleures offres de reprise, y compris pour les smartphones présentant des défauts. En collaborant avec les meilleurs reconditionneurs du marché, Dipli optimise la chaîne de valeur afin de maximiser les chances de remise en circulation des produits.

À l'heure où le reconditionné a le vent en poupe, la démarche est plus que bienvenue ! Du côté des autres grands opérateurs, Free propose depuis mars 2023 un partenariat avec ReCommerce. Quant à SFR et Bouygues Telecom, ils proposent eux aussi une solution de reprise en ligne et en boutique.