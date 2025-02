L'iPhone 16e vient remplacer l'iPhone SE dans l'entrée de gamme d'Apple, avec la même recette, notamment un design éprouvé et suffisamment de puissance pour résister au temps. Et deux autres changements majeurs : un grand écran et un tarif en forte hausse !

Après plusieurs mois de rumeurs parfois contradictoires, certains commençaient presque à perdre patience, mais ça y est, le remplacement de l'iPhone SE de 2022 est arrivé. Et, première surprise, il ne reprend pas l'appellation habituelle en laissant tomber le SE: ce sera donc l'iPhone 16e. Un "e" minuscule pour économie ? Apple ne le précise pas.

Pour cette quatrième édition, Apple reprend les éléments qui ont toujours fait le succès de son iPhone d'entrée de gamme : s'appuyer sur le design d'un des modèles précédents, ne pas lésiner sur la puissance en incluant une des toutes dernières puces, tout en faisant quelques compromis sur l'équipement, afin d'atteindre un prix plus raisonnable.

Cela dit, l'iPhone 16e marque une véritable rupture par rapport aux deux modèles précédents qui s'appuyaient eux sur le design de l'iPhone 8… de 2017. Le nouveau venu reprend en effet les cotes de l'iPhone 14 de 2022. Le bouton d'accueil à reconnaissance d'empreinte digitale sous l'écran a donc définitivement quitté la scène pour être remplacé par la reconnaissance faciale FaceID et un écran occupant toute la face avant. Ce qui signifie également qu'il n'y a plus aucun iPhone compact au catalogue : cela répond sans doute aux demandes du marché, mais certains vont regretter de ne plus pouvoir s'équiper d'un smartphone qui déforme un peu moins les poches.

iPhone 16e : un design hérité des anciens modèles

Au premier coup d'œil, on pourrait donc se croire revenu un peu plus de deux ans en arrière puisque si le nouvel iPhone d'entrée de gamme adopte le grand écran de 6,1 pouces (15 cm) de diagonale) occupant toute la face avant, c'est bien une encoche qui trône au sommet pour accueillir la caméra selfie et le capteur FaceID et non pas le l'îlot dynamique (Apple a préféré conservé l'appellation Dynamic Island même en français) apparu avec les iPhone 14 Pro et Pro Max. On se retrouve donc bien devant un nouvel iPhone basé sur le design de l'iPhone 14 annoncé en septembre 2022.

© Apple

Avec tout de même l'ajout du bouton Action, apparu lui en septembre 2023 sur les deux iPhone 15 Pro. On rappelle que ce bouton Action est programmable et est venu remplacer l'ancien bouton vibreur à deux positions qui a donc maintenant définitivement disparu de tous les iPhone. En revanche, le bouton Commande Appareil photo est toujours réservé aux iPhone 16 et 16 Pro. Ce qui signifie notamment que les iPhone 16E ne pourront pas bénéficier de la fonction Visual Intelligence intégrée aux outils d'Apple Intelligence (l'IA selon Apple qui sera disponible en France en avril) et qui permet de lancer une analyse de son environnement en effectuant justement un appui long sur ledit bouton Commande Appareil photo.

iPhone 16e : un grand écran Oled mais toujours un seul objectif photo

L'écran OLED de 6,1 pouces directement issu de l'iPhone 14 est donc un véritable progrès par rapport à l'écran LCD de 4,7 pouces du précédent iPhone SE 3 de 2022. On note que le taux de rafraîchissement de cet écran est toujours limité à 60 Hz, comme sur tous les iPhone non Pro depuis tant d'années. Il serait temps qu'Apple fasse un effort de ce côté là, car il est très facile de trouver des smartphones Android pour u prix équivalent, voire moindre, doté d'un écran pouvant monter jusqu'à 90 voire 120 Hz, ce qui ajoute vraiment au confort visuel. Comme pour le SE précédent, l'iPhone 16e n'est équipé que d'un seul objectif photo de 48 Mpxl. Apple lui donne l'appellation de d'Appareil photo deux-en-un car il simule un zoom optique 2X en recardant la photo que l'on prend sur les 12 Mpxl du milieu quand on sélectionne la commande de zoom dans l'appareil photo. Un vrai/faux zoom en quelque sorte. Notons également que, puisqu'il n'est équipé que d'un seul objectif, l'iPhone 16e n'est pas capable de produire des vidéos ou photos spatialisées.

iPhone 16e : une puce A18 surpuissante

Comme on s'y attendait, le nouvel iPhone 16e ne manquera pas de puissance puisqu'il embarque la puce A18, la même que celle qui équipe les iPhone 16 et 16 Plus ! Enfin presque, car il s'agit d'une puce légèrement moins puissante au niveau graphique puisqu'elle n'intègre que 4 cœurs GPU, contre 5 sur celle des iPhone 16 et 16 Plus. La différence sera négligeable. Même avec moins de cœurs, cette puce A18 le rend bien sûr compatible avec Apple Intelligence. On peut donc sans trop de risque en conclure qu'il est également équipé de 8 Go de RAM, quantité minimale requise pour utiliser les outils d'IA d'Apple. Et c'est une bonne nouvelle même si on n'utilise pas Apple Intelligence car une plus grande quantité de mémoire vive assure une utilisation globalement plus fluide d'iOS, notamment en permettant au système de conserver plus longtemps en mémoire des pages Web affichées dans le navigateurs, sans avoir besoin de les recharger quand on y retourne après être passé par une application. Tout le monde y gagne.

iPhone 16e : un modem 5G maison et du Wi-Fi 6

Pour la première fois depuis son rachat de l'activité modem d'Intel en 2019, Apple a choisi d'équiper un de ses modèles d'iPhone d'un modem 5G " maison ", en lieu et place de ceux de Qualcomm qui équipent quasiment depuis toujours tous les iPhone. Cette puce est baptisée C1Il y a avait eu une exception en 2026, année de sortie des iPhone 7. À l'époque, les modèles vendus aux États-Unis chez AT&T et T-Mobile (ainsi qu'une partie des modèles internationaux) étaient équipés d'un modem Intel XMM 7360, tandis que ceux destinés à Verizon, Sprint et d'autres marchés utilisaient un modem Qualcomm Snapdragon X12. Cela ne s'était pas passé sans heurt car la comparaison entre les deux modems étaient clairement à l'avantage de Qualcomm à l'époque : les connexions 4G LTE des iPhone à modem Intel étaient de 20à 30% inférieures à celles des iPhone " Qualcomm ". Il faudra attendre les tests du tout nouvel iPhone 16e pour savoir si Apple a réussi a rattraper son retard dans ce domaine. On note tout de même que ce C1 est bien un modem d'entrée de gamme puisqu'il est limité au Wi-Fi 6, comme l'iPhone 14 en son temps. Dommage, mais pas très handicapant non plus.

iPhone 16e : une autonomie prometteuse mais pas de charge rapide

Ce modem " maison " est la principale raison avancée par Apple pour expliquer le gain non négligeable en autonomie de l'iPhone 16e : jusqu'à 26 heures de lecture vidéo ininterrompue contre 22 heures pour l'iPhone 16. Elle était annoncée à 20 heures pour l'iPhone 14. Nous attendrons les tests évidemment pour vérifier. Cette augmentation de l'autonomie est évidemment une bonne nouvelle pour espérer vraiment pouvoir tenir toute la journée sur une seule charge.

Et c'est tant mieux, car du coté de la recharge justement, on est un peu déçu. Côté recharge sans-fil, l'iPhone 16e est annoncé comme étant compatible Qi jusqu'à 7,5 W, sans aucune mention du standard MagSafe. Il semble donc que l'iPhone 16e ne soit pas équipé des aimants qui sont pourtant un des atouts des iPhone depuis des années. Et l'iPhone 14 était déjà capable de se recharger en sans-fil jusqu'à 15 W. Autrement dit, charge l'iPhone 16e sans fil va être très (très !) long. On pourra bien sûr charger l'iPhone 16e avec un câble, mais il n'est fait nulle part mention d'une quelconque charge rapide…

© Apple

iPhone 16e : disponible dans quelques jours

L'iPhone SE sera disponible en précommande auprès de la boutique en ligne d'Apple dès le 21 février prochain. Il sera disponible en magasin à partir du 28 février prochain. Attention, l'iPhone 16e n'est proposé qu'en deux "couleurs": noir ou blanc. On a connu plus festif. L'iPhone SE de 2022 ayant disparu du catalogue d'Apple le 28 décembre dernier à cause de la réglementation européenne interdisant la vente d'appareils neufs non équipés d'un port USB-C, l'arrivée de son remplaçant est évidemment bienvenue.

Bien entendu, l'Phone 16e ne sera pas uniquement sur le site et les boutiques Apple : on le trouvera chez tous les marchands habituels (Amazon, Boulanger, Fnac, Darty, Rakuten, etc.), dans les supermarchés (Auchan, Leclerc, Carrefour, etc.) mais aussi chez les opérateurs de téléphonie mobile (Orange, Free, Bouygues, SFR…), en association ou pas avec des forfaits.

iPhone 16e : un prix très élevé

L'iPhone 16e est équipé en standard de 128 Go de stockage, contre 64 Go pour l'iPhone SE 3 de 2022 qu'il remplace. C'est un progrès, mais qui se paie cher car le prix de départ de l'iPhone 16e est de 719 euros, contre 589 euros pour le SE 3 équipé de 128 Go, à sa sortie. Difficile de parler d'iPhone d'entrée de gamme pas cher à ce tarif ! Vous pouvez aussi choisir un modèle équipé de 256 Go ou 512 Go, aux prix respectifs de 849 et 1099 euros.

Attention, si vous êtes intéressé par un nouvel iPhone, quel que soit son modèle, pensez à bien anticiper vos besoins en stockage : n'oubliez pas que sur tous les iPhone (comme sur certains smartphones d'autres marques), il est impossible d'étendre l'espace de stockage a posteriori en ajoutant une carte mémoire.