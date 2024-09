Xiaomi plie les smartphones mais pas les prix

Attendu de longue date, le smartphone pliant au format clapet de Xiaomi débarque enfin en France. Une concurrence à la hauteur de ce que propose Samsung… y compris sur les prix.

Le Mix Flip. C'est ainsi que se nomme le nouveau smartphone pliant au format clapet signé Xiaomi. Autant dire qu'il était plutôt attendu sur le marché français puisque pour le moment, seuls Samsung avec ses Galaxy Z Flip et Motorola avec ses Razr s'affrontent sur ce terrain. L'arrivée de Xiaomi, avec sa force de frappe et son volume de production aurait pu jouer un rôle majeur pour faire chuter les prix de ces modèles encore très chers. Malheureusement, il n'en est rien. Avec son Mix Flip vendu à partir de 1299 euros, Xiaomi se hisse au niveau des tarifs de Samsung (comptez 1319 euros pour un Z Flip6 en version 12-512 Go). Et, si l'on fait exception des marques chinoises encore assez confidentielles dans l'hexagone, comme Nubia ou Hero, c'est une fois plus Motorola qui dame le pion à tout le monde en proposant son Razr 50 Ultra à 1099 euros. Ceux qui comptaient sur Xiaomi pour démocratiser cette technologie en sont pour leur frais.

Un smartphone fortement inspiré de Samsung

Si Xiaomi ne réussit pas à faire baisser le prix de son premier pliant à clapet vendu sur notre territoire, il se doit de ne commettre aucune erreur face à la proposition du Coréen, quitte à s'en inspirer. Alors, que propose le géant chinois pour 1299 euros ? Tout d'abord un design assez proche du Z Flod6 finalement. L'appareil se dote d'un cadre en aluminium et d'un dos en verre brillant assez élégant. Pas de doute, Xiaomi mise, comme Samsung, sur l'aspect bijou de son smartphone même s'il pousse le bouchon moins loin en se contentant de le décliner en deux coloris seulement, noir et violet.

© Xiaomi

Là où Samsung gagne encore un point, c'est sur le gabarit puisque, une fois fermé, le Mix Flip accuse une épaisseur de 16 mm contre 14,9 mm chez Samsung (et 15,32 sur le Razr de Motorola).

L'écran externe en revanche prend le pas sur le Z Flod6 puisqu'il propose une diagonale de 4,01 pouces (contre 3,4 pouces chez Samsung), en englobant les deux modules photo. Pour le moment, 200 applis peuvent s'animer sur cet écran.

© Xiaomi

Quant à l'écran interne il bénéficie d'une définition un poil supérieure à celle du Z Fold6 (2912 x 1224 pixel) mais surtout d'une luminosité supérieure calée à 3000 nits en pic (contre 2000 nits chez Samsung). L'écran externe en profite également. Et le pli ? Lors de la démonstration qui nous a été faite à Berlin pour le lancement, il semble assez maîtrisé... au moins aussi bien que chez Samsung. Ouf.

© Xiaomi

Reste la photo. Le Mix Flip s'appuie sur un module grand-angle de 50 Mpx (f/1,7) et un téléobjectif de 50 Mpx également (f/2,0), tous deux élaborés en collaboration avec le partenaire de nombreux mobiles Xiaomi, Leica. Bon point pour Xiaomi donc qui, comme Moto préfère le téléobjectif, plus utile au quotidien, que l'ultra grand-angle de 12 Mpx que l'on retrouve sur le Z Fold6.

© Xiaomi

Sous le capot, sans surprise, on retrouve un SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm épaulé donc de 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Quant à la batterie, Xiaomi, dépasse allègrement le Coréen en dotant son mobile d'un accu de 4780 mAh (contre 4000 mAh pour Samsung) et une vraie charge rapide 67 W (le chargeur compatible est fourni).

Le Mix Flip a donc quelques arguments à faire valoir face au Z Flod6 et au Razr 50 Ultra. On aurait préféré que Xiaomi frappe un grand coup sur le prix pour finir de convaincre. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En attendant, il est toujours possible de faire descendre son prix. Xiaomi propose un bonus de reprise de 200 euros pour un ancien smartphone, quelle que soit la valeur de ce dernier. C'est déjà ça.