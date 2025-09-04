Samsung Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : ces tablettes nouvelle génération veulent remplacer les PC

Samsung muscle son offre avec deux tablettes haut de gamme qui concurrencent l'iPad Pro et les ordinateurs portables avec des écrans à très haute définition, des processeurs puissants, un stylet repensé et un mode bureau innovant.

À l'heure où les ordinateurs portables ultralégers se disputent le terrain de la mobilité avec des modèles comme le MacBook Air, le LG gram ou encore le tout nouvel Acer Swift Air 16, les tablettes haut de gamme ne se contentent plus d'être de simples écrans pour regarder des séries : elles visent désormais à devenir de véritables postes de travail, capables de remplacer des PC tout en conservant une interface tactile et un design compact.

Ce virage se joue particulièrement chez Samsung, qui affine depuis plusieurs générations sa série Galaxy Tab pour séduire étudiants, créateurs et professionnels nomades. L'arrivée des Galaxy Tab S11 et S11 Ultra, qui viennent tout juste d'être présentées, marque une étape supplémentaire : finesse extrême, puissance revue à la hausse et intégration massive d'outils d'intelligence artificielle. De quoi remettre en cause l'hégémonie de l'iPad Pro sur ce segment premium.

© Samsung

Samsung Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : un design premium et des composants haut de gamme

Bien évidemment, Samsung a encore allégé et affiné ses modèles vedettes pour les rendre toujours plus élégantes : 469 g pour la Galaxy Tab S11, 690 g pour l'Ultra, des épaisseurs de 5,5 et 5,1 mm à peine. Le châssis en Armor Aluminium, certifié IP68, résiste à l'eau et à la poussière tout en inspirant confiance. Les bordures restent contenues malgré une dalle immense : 11 pouces (2560 × 1600 px) pour la S11, 14,6 pouces (2960 × 1848 px) pour l'Ultra. Les panneaux Dynamic Amoled 2X, rafraîchis de 1 à 120 Hz, culminent à 1 000 nits en mode extérieur, voire 1 600 nits en pic ponctuel : un atout pour travailler en plein soleil. L'Ultra adopte même un filtre anti-reflet pour épargner les yeux.

C'est la même surenchère du côté des puces et de l'électronique., Samsung a choisi le Dimensity 9400+ de MediaTek, gravé en 3 nm, plutôt qu'un modèle Qualcomm. Les gains annoncés par rapport à la génération Tab S9 dépassent 25 % côté CPU et frôlent 40 % pour le GPU : de quoi encaisser du montage vidéo léger ou des jeux exigeants. Le NPU, cœur des calculs d'IA, grimpe lui aussi de plus de 20 %. La mémoire ne souffre d'aucune pingrerie : 12 Go sur tous les modèles S11, 16 Go pour l'Ultra. Côté stockage, la S11 décline 128, 256 ou 512 Go, l'Ultra pousse jusqu'au téraoctet. Les batteries atteignent 8 400 mAh (S11) et 11 600 mAh (Ultra), rechargeables à 45 W ; un plein s'effectue en un peu plus d'une heure et demie.

© Samsung

Samsung Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : un stylet hexagonal pour une meilleure prise en main

Le Sud-Coréen ne 'est pas arrêté là : il a également revu le stylet de ses tablettes. Véritable prolongement de la main, le S Pen quitte son cylindre pour une silhouette hexagonale qui rappelle le crayon de dessin. La préhension devient plus naturelle, moins glissante. Un appui sur le bouton déclenche un menu contextuel : choix de couleur, d'épaisseur, outils de dessin ou raccourcis vers des applications. L'accessoire s'aimante désormais sur la tranche plutôt que de s'abriter dans la coque ; un compromis de finesse qui peut inquiéter les étourdis. Le clavier-étui offert durant le lancement compense partiellement cette absence de rangement.

Samsung Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : de l'IA à tous les étages et un vrai multitâche

On s'en doute, la marque injecte sa surcouche d'intelligence à tous les étages : résumé de pages, génération de croquis depuis un prompt texte, traduction instantanée, alignement automatique de notes manuscrites. L'assistant Google Gemini est convoqué pour orchestrer des tâches trans-applications, tandis que Now Brief affiche un tableau synthétique des rendez-vous, billets électroniques et alertes utiles.

Mais la véritable évolution des nouvelles tablettes se situe au niveau du bureau, le fameux mode DeX de Samsung qui rapproche davangtage ces Galaxy Tab de véritables ordinateurs portables. D'un geste, l'interface Android bascule en un bureau façon PC : barre des tâches, fenêtres flottantes, raccourcis clavier, glisser-déposer à volonté. Samsung a enfin pensé aux gens qui jonglent entre projets : jusqu'à quatre espaces de travail séparés – cours, pro, loisirs, voyage – chacun avec ses applis et son fond d'écran. On passe de la prise de notes d'un amphi à la rédaction d'un rapport client en deux clics.

La fonction Floating View, qui permet d'ancrer librement de petites fenêtres au-dessus du bureau, devient en outre moins rigide : on détache une app, on la redimensionne et on la laisse traîner comme un post-it numérique. On peut juxtaposer un tableur, une visioconférence et un navigateur, tout en griffonnant sur Samsung Notes. Branchée sur un moniteur externe, la tablette devient une unité centrale ultralégère ; on glisse un tableau Excel de l'écran externe vers la tablette , et inversement. Pratique pour travailler en jonghlant entre plusierus applciations en perméance, comme sur un ordinateur.

Samsung Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : de varies concurrentes de l'iPad Pro au prix fort

Sans surprise, les tarifs sont élevés, plaçant clairement les Tab S11 face à l'iPad Pro :

Galaxy Tab S11 Wi-Fi 128 Go : 899 €

Galaxy Tab S11 Wi-Fi 256 Go : 959 €

Galaxy Tab S11 Wi-Fi 512 Go : 1 079 € (1 049 € en 5G 256 Go)

Galaxy Tab S11 Ultra 256 Go : 1 339 € (1 489 € en 5G)

Galaxy Tab S11 Ultra 512 Go : 1 459 €

Galaxy Tab S11 Ultra 1 To : 1 759 €

Mais ces prix clairement élitistes incluent sept ans de mises à jour système : un atout rare dans le monde Android qui permet de tabler sur une certain pérennité. Par ailleurs, une opération de lancement, allant du 4 septembre au 5 octobre, inclut un Book Cover Keyboard Slim et un an d'abonnement Microsoft 365, un geste non négligeable quand on compare aux claviers vendus séparément chez Apple.

Apple règne depuis longtemps sur le segment pro, en particulier dans le domaine créatif (graphisme, photo, vidéo, msuique…○). Avec ses puces M et un écosystème d'applis optimisées, l'iPad Pro conserve un avantage logiciel. Samsung réplique par la souplesse Android : ports USB-C ouverts, multitâche avancé, compatibilité plus large avec les périphériques. La différence se joue aussi sur l'IA embarquée, un domaine où la Tab S11 pourrait séduire ceux qui veulent annoter, résumer et traduire sans service tiers, d'autant qu'Apple n'a toujours pas comblé son retard en la matière.

Ces nouvelles Galaxy Tab se positionnent comme des compagnons de travail sérieux : puissance proche d'un ultrabook, stylet précis, connectique moderne et promesse d'évolutivité logicielle. Leur prix, toutefois, les sort de la catégorie loisir. Pour un étudiant en design, un consultant en déplacement ou un enseignant nomade, la promesse de se passer d'ordinateur devient crédible ; pour d'autres, le duo PC-tablette garde l'avantage.