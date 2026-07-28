Orange et Bouygues offrent 200 Go de data aux abonnés sinistrés par les incendies en France

Les incendies géants se multiplient cet été en France à cause des canicules successives, Orange et Bouygues Telecom ont décidé d'offrir à leurs abonnés sinistrés une importante enveloppe de données mobiles.

Le réchauffement climatique fait chaque été d'importants ravages, les périodes de sécheresses entraînant une importante recrudescence des feux de forêt et des incendies. Mais cette année 2026 est particulièrement violente, alors que nous nous apprêtons à vivre notre quatrième canicule et que plusieurs brasiers ravagent la France. La Gironde et les Landes sont particulièrement touchées, avec respectivement 42 000 et 3 500 hectares sont partis en fumée, et plusieurs centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées.

Dans ce contexte particulièrement difficile, les télécommunications prennent une importance particulière : pour les habitants déplacés, conserver un accès à Internet et pouvoir appeler leurs proches est tout simplement essentiel. C'est pourquoi, par solidarité, Orange et Bouygues Telecom ont décidé d'offrir à leurs abonnés sinistrés de la data gratuite.

Data gratuite : un geste de solidarité dans une situation exceptionnelle

Les deux opérateurs ont annoncé une enveloppe supplémentaire de 200 Go d'Internet mobile pour leurs abonnés touchés par les évacuations en Gironde et dans les Landes. Il ne s'agit pas d'une option payante ni d'une promotion nécessitant de modifier son forfait : l'ajout est effectué automatiquement pour les clients éligibles, c'est-à-dire ceux dont l'adresse de facturation se trouve dans les zones évacuées.

Chez Orange, ces 200 Go peuvent être utilisés jusqu'au 31 août. L'opérateur ajoute également les appels et SMS illimités en France métropolitaine pour les clients dont le forfait ne les comprend pas déjà. Enfin, les professionnels bénéficient eux aussi d'un geste de la part d'Orange, avec de la data illimitée.

[ Annonce] Face aux incendies violents qui touchent nos clients de la Gironde et des Landes, @BouyguesTelecom a décidé d'offrir 200Go d'Internet supplémentaires ce mois-ci sur leur ligne mobile. Les clients concernés recevront un SMS de confirmation. Plus que jamais, nos pic.twitter.com/SRQ8MbIO0O — Bouygues Telecom Corporate (@ByTel_Corporate) July 27, 2026

Cette aide ne se limite toutefois pas à l'ajout de gigaoctets. Orange indique avoir également renforcé ses équipes techniques dans les secteurs touchés afin de réparer les infrastructures endommagées par les incendies. Poteaux, câbles et équipements techniques peuvent en effet être détériorés par les flammes, ce qui risque de perturber les communications fixes comme mobiles. L'opérateur dispose par ailleurs de "SafetyCase", des équipements autonomes en énergie capables de recréer rapidement une connexion Wi-Fi de secours lorsqu'une zone n'est plus alimentée en électricité.

L'entreprise a également libéré de leurs missions certains de ses salariés qui sont pompiers volontaires afin qu'ils puissent participer aux opérations de secours. Elle se tient par ailleurs prête à renforcer les communications d'urgence des services départementaux d'incendie et de secours de la Gironde et des Landes à la demande des préfectures. Enfin, Orange propose un site et une application permettant de signaler des dommages constatés sur le réseau, comme un poteau ou un câble détérioré.

Pour l'heure, Orange et Bouygues Telecom sont les deux opérateurs à avoir annoncé publiquement ces mesures de solidarité. Reste maintenant à voir si Free et SFR vont leur emboîter le pas.