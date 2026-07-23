Orange et SFR améliorent leurs SMS pour les voyages à l'étranger

Les SMS de bienvenue à l'étranger vont évoluer ! Orange et SFR ont noué un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères afin d'y intégrer un lien pour accéder à ses conseils et à ses alertes en cas de crise.

Lorsque vous arrivez dans un pays étranger, vous recevez normalement de la part de votre opérateur un SMS de bienvenue, rappelant généralement les conditions d'utilisation de votre forfait, les éventuels frais d'itinérance et les tarifs appliqués aux appels, aux SMS et à Internet mobile.

Désormais, Orange et SFR y intègrent un lien vers les services officiels du ministère des Affaires étrangères, afin de fournir des informations utiles tout au long du séjour. Une évolution annoncée en grande pompe par Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux de France, sur X et qui pourrait également être adoptée prochainement par Free et Bouygues Telecom.

Je suis fière dannoncer quà la suite de notre travail conjoint, @Orange vient dajouter un lien vers la page Conseils aux voyageurs du ministère de lEurope et des Affaires étrangères dans ses SMS envoyés à larrivée à létranger, ainsi que lors de lachat dun Pass Voyage. — Éléonore Caroit (@CaroitEleonore) July 21, 2026

SMS "Bienvenue à l'étranger" : un accès facilité aux outils du ministère

Cette nouveauté résulte d'un partenariat entre les deux opérateurs et le ministère. En cliquant sur le lien reçu par SMS, les abonnés pourront désormais accéder à la page "Conseils aux voyageurs", qui rassemble les recommandations de sécurité, le niveau de vigilance et les informations pratiques pour chaque pays.

Le service contiendra également un lien vers le Fil d'Ariane, un dispositif gratuit du ministère permettant de recevoir des alertes en cas de situation susceptible de mettre les voyageurs en danger (catastrophes naturelles, alertes attentat, épidémies, interventions de l'armée…), ainsi que des conseils à suivre. En donnant leurs dates de séjour, les touristes peuvent même être contactés si besoin par les autorités consulaires. Bref, un service très utile pour les voyageurs français partant moins de six mois à l'étranger, pour des raisons touristiques ou professionnelles.

Je suis fière dannoncer que la page Conseils aux voyageurs du ministère de lEurope et des Affaires étrangères est désormais intégrée dans les SMS de données à létranger de lopérateur @SFR à la suite de notre travail conjoint.



Chaque Français qui les recevra aura — Éléonore Caroit (@CaroitEleonore) July 9, 2026

Premier opérateur à avoir lancé ce dispositif début juillet, SFR est suivi de près par Orange, qui s'apprête à lancer une phase de test en août, y compris pour ses abonnés avec un Pass Voyage. Cette initiative ne devrait toutefois pas rester limitée aux deux opérateurs. En effet, Eléonore Caroit a évoqué des discussions avec d'autres opérateurs téléphoniques ainsi qu'avec des compagnies aériennes afin d'étendre cette pratique. Free et Bouygues Telecom pourraient donc, eux aussi, intégrer ce lien gouvernemental dans leurs SMS de bienvenue à l'étranger dans les prochains mois. Aucune date de déploiement n'a toutefois été annoncée à ce stade.