Ce nouveau forfait mobile B&You va plaire aux amateurs de sport

Alors que la Coupe du Monde de football FIFA 2026 approche à grands pas, Bouygues Telecom lance le Pack beIN Sports, un forfait mobile 5G de 170 Go avec un abonnement beIN SPORTS inclus à 21,99 euros par mois seulement.

C'est l'événement que tous les passionnés de sport, et particulièrement de football, attendent avec impatience : la Coupe du Monde FIFA 2026, qui se déroulera au Mexique, aux États-Unis et au Canada à partir du 11 juin. Le match d'ouverture opposera le Mexique à l'Afrique du Sud. Avec les Jeux olympiques, cette compétition figure parmi les événements sportifs les plus suivis au monde et rassemble des milliards de téléspectateurs à travers la planète. Pour l'occasion, Bouygues Telecom a lancé ce 4 juin 2026 un forfait mobile spécial qui va plaire aux amateurs de foot !

Pack beIN Sports : un forfait mobile généreux pour suivre la Coupe du Monde

L'opérateur lance un forfait mobile pour sa marque low cost B&You baptisé "Pack beIN Sports". Il combine une offre généreuse de 170 Go en 5G, les appels et SMS illimités, 40 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM, et surtout un abonnement à beIN Sports, qui diffuse les 104 matchs. Le tout pour 21,99 € par mois seulement, sans engagement.

Bouygues Telecom est le premier opérateur à proposer ce type d'offre qui combine le mobile et un service sportif en natif, même si la marque incluait déjà Deezer dans une autre offre. Les contenus sont accessibles via l'application b.tv, sur smartphone, tablette, TV connectée ou PC, avec jusqu'à deux écrans en simultané.

Mais alors, cet abonnement vaut-il le coup ? Du côté de la concurrence, Free propose 350 Go à 19,99 € par mois, Sosh 300 Go pour 20,99 € et RED by SFR propose plusieurs offres beaucoup moins chères et avec parfois plus de data. Le seul vrai avantage de ce forfait réside dans l'abonnement beIN Sports inclus, étant donné que celui-ci coûte 15 € par mois.

Si l'on additionne cette somme avec le prix d'un forfait mobile, on monte facilement à 25 € au minimum. À 21,99 €, le pack B&You beIN Sports est donc une très bonne affaire pour les fans de sport ! Et, surtout, le fait que l'abonnement soit sans engagement permet de retourner facilement à une offre plus classique et moins chère une fois la Coupe du Monde terminée, soit après le 19 juillet.

Précisons toutefois que beIN Sports n'est pas la seule option pour pouvoir suivre les Bleus. En effet, M6 détient les droits en clair pour 2026, avec 54 matchs gratuits dont l'intégralité des rencontres de l'équipe de France, les demi-finales et la finale.