Bouygues facture désormais des frais de résiliation pour tous ses forfaits sans engagement

Après avoir imposé des frais de résiliation sur ses forfaits mobiles B&You, Bouygues Telecom a décidé de les étendre à l'ensemble de ses offres sans engagement. Il faudra désormais débourser 5 euros pour aller voir ailleurs !

Décidément, le secteur des télécoms prend un tournant inattendu ! L'an dernier, Bouygues Telecom avait provoqué la stupeur et, surtout, la colère de nombreux clients en instaurant, pour la première fois dans le secteur, des frais de résiliation sur certains de ses forfaits (voir notre article). Une pratique que le groupe avait ensuite étendue à ses opérateurs virtuels, à savoir NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et Auchan Telecom. Reste que, pour la marque principale, seuls les forfaits low cost B&You étaient concernés, les autres offres pouvaient être résiliées sans aucun frais. Désormais, ce n'est plus le cas.

Frais de résiliation : une généralisation à tous les abonnements

Plusieurs clients de l'opérateur ont témoigné sur X avoir reçu un mail leur indiquant une nouvelle évolution des frais de résiliation. À compter du 27 juillet 2026, des frais de 5 euros s'appliqueront sur tous les forfaits mobiles sans engagement de Bouygues Telecom, à savoir les offres 2h 1 Go et 5 Go (dont la gamme Petit BiG), les Séries Spéciales 20 Go et 130 Go, ainsi que les forfaits haut de gamme 150, 200 et 300 Go. Ce changement concerne les nouveaux comme les anciens abonnés. Les seules exceptions seront les cas "de force majeure", comme une hospitalisation ou un licenciement.

Pour ceux qui seraient un peu perdus, l'opérateur propose un simulateur des frais de résiliation sur son site Web. Il suffit de rentrer quelques informations, comme le type de contrat et la date de souscription de l'offre, son prix, la durée de l'engagement (s'il y en a un) et la date à laquelle l'on souhaite résilier. L'outil indiquera alors la somme à s'acquitter.

Si jamais vous avez un abonnement mobile chez Bouygues Telecom et que ce petit changement de politique ne vous plaît guère, l'article 224-33 du Code de la consommation vous autorise à résilier votre contrat sans frais dans un délai de 4 mois suivant la notification.

La politique de Bouygues Telecom tranche radicalement avec celle pratiquée par ses concurrents. En effet, Free, Orange et SFR n'imposent à ce jour aucun frais pour quitter leur réseau mobile, y compris dans leurs offres low cost (Sosh et RED by SFR). Mieux, Free et SFR proposent à leurs nouveaux clients de rembourser les frais de résiliation pour ceux qui souscriraient un abonnement chez eux. À bon entendeur !