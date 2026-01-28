Free booste son forfait 2 euros avec 1 Go de data et des appels illimités

Free Mobile modifie son emblématique forfait à 2 euros en y ajoutant automatiquement et, surtout, sans supplément son option Booster, avec des appels illimités et 1 Go de data. De quoi rendre de nouveau l'offre intéressante.

Lors de son arrivée sur le marché de la téléphonie mobile, Free Mobile avait sérieusement rebattu les cartes en proposant son fameux forfait à 2 euros. Certes, à son lancement, ses capacités étaient limitées avec seulement 60 minutes d'appels et 60 SMS inclus. Mais c'était nettement mieux que la concurrence de l'époque. Par la suite, il a progressivement évolué pour offrir 2 heures d'appels et des SMS illimités avec 50 Mo de data. Pour ceux qui avaient des besoins un peu plus élevés, l'opérateur a par la suite ajouté une option Booster, qui permettait de passer des appels téléphoniques en illimité et de profiter de davantage de données moyennant un petit supplément financier.

Sauf que, par la suite, Free n'a pas arrêté de changer les modalités de cette option, avec des hausses de prix et des variations de data. Un manège qui a fini par devenir incompréhensible, d'autant que le forfait n'était plus aussi compétitif, dans la mesure où plusieurs opérateurs virtuels – dits MVNO – offrent davantage pour un prix équivalent. Mais l'entreprise de Xavier Niel vient d'effectuer un changement discret, mais de taille, qui rend son forfait historique de nouveau avantageux.

Forfait Free 2 euros : une offre de nouveau compétitive

Désormais, en arrivant sur la page des offres de l'opérateur, ce n'est plus le forfait historique incluant 2 heures d'appels et 50 Mo de data qui est mis en avant, mais une version enrichie sélectionnée par défaut : le forfait à 2 € avec appels illimités et 1 Go offert. Ainsi, Free présente maintenant son forfait 2 € aux nouveaux abonnés comme une offre comprenant 1 Go de data en France, 50 Mo depuis l'Europe et les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités, sans engagement et au même prix. L'option "Booster 1 Go", habituellement proposée en supplément, est donc automatiquement et gratuitement activée lors de la souscription.

L'ancienne offre, avec 2 heures d'appels et 50 Mo de data, n'a pas disparu. Il suffit de modifier manuellement la sélection pour en profiter. Elle n'a toutefois plus vraiment d'intérêt étant donné que l'utilisateur peut automatiquement avoir beaucoup mieux pour le même prix. Elle devrait donc être amenée à disparaître – peut-être dans un second temps, afin de ne pas perturber ses clients actuels et potentiels en touchant formellement à au forfait historique. Après, rien ne garantit que ce booster 1 Go "offert" le restera sur la durée.

Rappelons que d'autres opérateurs proposent eux aussi des forfaits à 2 € du même acabit. En effet, REDbySFR propose lui aussi les appels SMS et MMS illimités et 1 Go de data pour cette somme, de même que Cdiscount Mobile et Auchan Mobile, le tout sans engagement.